﻿فيديو طرد محجبتين من مطعم باريسي يثير «سخطاً» في فرنسا

باريس – «القدس العربي»: من صهيب أيوب: لم يكد ينتهي نقاش «البوركيني» في فرنسا، حتى اشعل مقطع فيديو، سلسلة تعليقات منذ صباح أمس، يظهر صاحب مطعم فرنسي يهين سيدتين محجبتين ويطردهما من مطعمه. لكن هذا الفيديو الذي سرّب من بروفايل لسيدة تدعى كريمة عبدالرحمن بنت محمد، على موقع «فيسبوك»، أثار انتباه المستخدمين. ونشر على مواقع إسلامية، دافعت عن حق المرأتين في مقاضاة الرجل الذي طردهما من «غير وجه حق» من مطعمه، فقط لأنهما «ترتديان الحجاب» وقال انهما «ارهابيتين». وهي اهانة يفترض ان يعاقب عليها القانون الفرنسي، لسببين الأول: اهانة بسبب الدين، وتفرقة بسبب مظهرهما، والسبب الثاني، وصف «شريحة» مجتمعية بأنها «إرهابية».

وفي المقطع الذي انتشر سريعاً، تحت عنوان: «انظروا إلى هذا الرجل العنصري»، يظهر الرجل وهو يتوجه إلى السيدتين بالطرد، واعترف الرجل بأنه «عنصري»، قائلاً: «أنا عنصري، لكنّ العنصريين لا يقتلون. أنتم مسلمون، كل الإرهابيين مسلمون. كل المسلمين إرهابيون»، بعد ان قالت له احداهما انها لا تريد أن «يقدّم لنا عنصريّ مثلك الطعام». كلام صاحب المطعم عن الإرهاب والمسلمين دفع إحداهنّ إلى القول «ليس لدينا الوقت لتحليل هذه التفاهة». ليعيد الرجل تكرار ما قاله، مضيفاً «أنا أعيش في بلد علماني، ولديّ الحرية الشخصية في عدم استقبال أمثالكم، لذلك عليكما بالانصراف فوراً».

وتشير المعطيات الصحافية المتداولة ان المطعم هو: «لو سوناكل»، ويقع في منطقة «سين سان دنيس» في شمال شرقي باريس. ووفق صحيفة «ليبراسيون»، فإن الرجل اعتذر للمتظاهرين الذين تجمعوا امام مطعمه (ظهر الاحد) احتجاجاً على اهانة المسلمين، وقال لهم أنه لم يستطع ضبط أعصابه، نتيجة التوترات الراهنة بشأن قضية ارتداء الـ»بوركيني» على الشواطئ الفرنسية، كما أن لديه صديق قتل في الهجوم الذي استهدف مسرح باتاكلون العام الماضي.

وكتب أحد المعلقين الذين دافعوا عن صاحب المطعم على الشريط ان «المرأة التي صوّرت ملتزمة دينياً إلى الحد الذي تفرض فيه الحجاب على ابنتها التي تبلغ 7 سنوات، وهي بالطبع حاولت استفزاز صاحب المطعم ليتفوّه بتلك العبارات».

وسارع مستخدمون على نشر الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف التعليقات في وقت قصير، وسارعت الصحف إلى تناقل الأخبار الأولية عن صحة الحادثة من عدمها. وأفادت «الإكسبرس» بأنّ شرطة «ترامبلي» تلقت اتصالاً من إحدى السيدتين التي شرحت ما حصل معهما. وتورد الصحيفة على سبيل السخرية «حصل الأمر فعلا في مطعم فرنسي، يرتاده مسلمون ومسيحيون وملحدون، لكنّ النكتة أنّ صاحب المطعم طرد سيدتين محجبتين، في الوقت الذي يعلو فيه صوت ياسمين حمدان ليطرب آذان الحاضرين بأغنية «أهواك» على إيقاع يجمع الأصالة الشرقية والحداثة الغربية في موسيقى زيد حمدان».

وطالبت وزيرة حقوق المرأة، لورانس روسينيول بـ»فتح تحقيق جدّي في الحادثة»، واعتبرت أنّ «الأمر يشكّل إهانة لفرنسا وللحريات التي يتغنى بها بلدنا». وأفاد المدعي العام انه فتح تحقيقا بما سماه «التمييز بدوافع عنصرية». ودان عمدة المدينة، فرانسوا أسنسي، الكلام العنصري الذي تفوّه به صاحب المطعم وقال إنّه يراهن على «حكمة العقلاء في فرنسا».

من جهته، دان رئيس المجلس الفرنسي للثقافة الاسلامية، انور كبيباش، الحادثة، داعيا إلى «مقاطعة المطعم» ومعاقبة صاحبه.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أمس الاثنين، إن «فرنسا تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى علاقة سلمية مع المسلمين»، داعيا إلى تجديد العلاقات بين المسلمين والجمهورية، عبر مؤسّسة جديدة للإسلام.

واستعرض كازنوف، في مقابلة مع يومية «لا كروا» الفرنسية، بمناسبة يوم «إسلام فرنسا»، مشروع مؤسسة الإسلام في فرنسا، والهادف إلى «إنجاح بناء الإسلام في فرنسا في إطار احترام قيم الجمهورية».

وأضاف أن «فرنسا في حاجة، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى علاقة سلمية مع المسلمين، وهذا يفترض أن تكون الجمهورية عاقدة العزم على ضمّ جميع أطفالها في أحضانها».