﻿أطفال الدهيشة يتبرعون بمصروفهم الشخصي لردّ جميل جماهير نادي «سيلتك» الأسكتلندي

رام الله – «القدس العربي»: تجمع أطفال مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين عبر مؤسسة ونادي «إبداع» أمام المخيم، ونظموا حملة لجمع تبرعات رمزية، من مصروفاتهم الشخصية، لمساعدة نادي سيلتك الأسكتلندي لتسديد الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه بسبب رفع جماهيره العلم الفلسطيني في وجه النادي الإسرائيلي «هبوعيل بئر السبع».

وأثارت قضية رفع جماهير النادي الأسكتلندي ردود فعل إيجابية في الشارع الفلسطيني، وازدادت ردود الفعل حماسة لدى الفلسطينيين مع إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة مالية على النادي بسبب ما فعلته الجماهير مناصرة للقضية الفلسطينية ما دفع أطفال مخيم الدهيشة لتنفيذ حملة التبرعات في خطوة رمزية لرد الجميل للنادي الاسكتلندي.

ولم تلتزم جماهير نادي سيلتك الأسكتلندي بتحذيرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن رفع الشعارات السياسية خلال لقاء الذهاب أمام نادي «هبوعيل بئر السبع»، عندما قامت الجماهير برفع إعلام فلسطين ولافتات تدين إسرائيل.

ووضعت الجماهير إدارة النادي الأسكتلندي في مواجهات عدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» بعد تجاهل قواعده، علما بأن الشرطة الأسكتلندية وجهت تحذيرات للجماهير قبل المباراة وهذه كانت المرة التاسعة التي لا تلتزم فيها الجماهير بالتحذيرات.

وبعد قرار التغريم أطلقت جماهير سيلتك الأسكتلندي حملة تبرعات للفلسطينيين ردا على تغريم النادي بسبب رفع جماهيره أعلام فلسطين في مباراة ضد فريق هبوعيل في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الكروي الأوروبي قد غرم سيلتك 34 ألف يورو على اعتبار أن رفع أعلام فلسطين من طرف جماهيره في مباراة فريقهم ضد هبوعيل شعارات سياسية وسلوكا مخالفا.

ولم تتوقف ردود فعل الجماهير الاسكتلندية عند هذا الحد بل ردت على غرامة اليويفا بإطلاق حملة تبرعات احتجاجا على القرار، ودعما للشعب الفلسطيني. ووصل المبلع الذي تم جمعه إلى أكثر من 160 ألف يورو. لكن المبلغ لن يدفع لتسديد غرامة الاتحاد الأوروبي بل سيذهب لدعم اللاجئين الفلسطينيين كما أعلنت الجماهير.