﻿العراق: هجوم انتحاري على حفل زفاف في كربلاء يخلف 18 قتيلاً

بغداد – «القدس العربي» – وكالات: قتل 18 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مساء أمس الأول الأحد بلدة في محافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية، إلى الجنوب من بغداد، فيما تواصل قوات عراقية عملياتها لاستعادة السيطرة على مناطق من قبضة الجهاديين في مناطق متفرقة من البلاد.

ووقع الهجوم قرب مكان كان يجري فيه حفل زفاف. وقال اللواء الركن قيس خلف رحيمة قائد عمليات الفرات الأوسط حيث تقع كربلاء «قتل 18 شخصا وأصيب 26 بجروح جراء هجوم انتحاري بحزام ناسف رافقه إطلاق نار بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية.»

وأضاف أن «الهجوم وقع مساء الأحد واستهدف تجمعا لمدنيين في منطقة الحسينية، في عين تمر» في محافظة كربلاء.

وأكد فرحان جاسم محمد رئيس مجلس قضاء عين التمر تفاصيل الهجوم ومقتل الضحايا، مشيرا إلى «وجود نساء وأطفال بين القتلى والجرحى».

وأوضح أن «حوالى خمسة مسلحين يرتدون ملابس مدنية وعسكرية تسللوا خلال الليل سيرا على الأقدام من الجهة الغربية للقضاء لتنفيذ الهجوم».

وأكد «مقتل أربعة مهاجمين فيما تجري عمليات للبحث عن أحد المهاجمين الذي تمكن من الفرار».

بدوره، أكد مصدر مسؤول في دائرة صحة كربلاء حصيلة الضحايا، مشيرا إلى أن «خمسة من الضحايا من عائلة واحدة».

وتقع عين التمر على بعد حوالى 50 كيلومترا في محافظة كربلاء المقدسة لوجود مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس في مركزها مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد).

وقال محفوظ التميمي عضو مجلس محافظة كربلاء إن «الهجوم تزامن مع حفل زفاف ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الموجودين خلال الحفل». بدوره، أكد رحيمة وقوع الهجوم قرب تجمع حفل زفاف.

وأعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤولية التنظيم عن الهجوم. وقال بيان بثته الوكالة أمس الاثنين «سقوط عشرات القتلى والجرحى بهجوم انغماسي نفذه أربعة مقاتلين من الدولة الإسلامية على تجمع للشيعة في منطقة عين تمر جنوب غربي كربلاء.»

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» السني المتشدد الذي يسيطر على مناطق في شمال العراق وغربه أعلن مسؤوليته عن تفجير شاحنة قتل فيه 325 شخصا على الأقل في شارع الكرادة في بغداد في يوليو/ تموز، وكان أكثر الهجمات دموية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003.