﻿المحكمة الدولية تغرّم رئيس تحرير «الأخبار» 20 ألف يورو

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتابع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خلال جلسة النطق بالحكم بحق صحيفة «الأخبار» الممثلة بشركة «أخبار بيروت ش م ل» ورئيس مجلس إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها ‘براهيم الأمين، بتغرّيم صحيفة «الأخبار» بدفع مبلغ 6 آلاف يورو، وتغريم الأمين بدفع مبلغ 20 ألف يورو، وذلك بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.

واعتبر الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي نيكولا ليتييري أن المحكمة «وجدت المتهمين الاثنين مذنبين»، مشيراً إلى أن «على المحكمة الخاصة بلبنان «التوفيق بين حرية الصحافة والحاجة إلى ضمان صحة الإجراءات الجارية أمام المحكمة».

وتعليقاً على الحكم، قال نائب رئيس تحرير «الأخبار»: «يبلطوا البحر». وأضاف «نقول للاستعمار الأمريكي وأذنابه في لبنان إن حرّيتنا لا تساوي ذهب الأرض ولن يرهبنا فرض أي غرامة علينا».