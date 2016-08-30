وفد حوثيّ في العراق يلتقي وزير الخارجية
Aug 30, 2016
■ بغداد ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اجتمع، أمس الاثنين، في بغداد مع ممثلين عن حركة الحوثي اليمنية.
وكان الحوثيون أعلنوا أمس الأول الأحد استعدادهم لاستئناف محادثات سلام مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، بشرط أن يوقف التحالف هجماته وحصاره لمناطق يسيطر عليها الحوثيون.
ويأتي لقاء الجعفري بوفد الحوثيين وسط توتر للعلاقات بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة والمملكة العربية السعودية.
وفد حوثيّ في العراق يلتقي وزير الخارجية
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- حرب أهلية . حرب طائفية . في كثير من الدول العربية ….
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*****من المسؤول عن تلك الأوضاع ؟ . وفي مصلحة من تكون تلك الحروب ؟ . ومن أشعلها ؟ *****
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- في تاريخ الجزيرة العربية ، لم يكون اليمن يوما دولة شيعية . أو ذات أغلبية ساحقة شيعية . والحوثيون لا يمثلون اليمنيين بل يمثلون الفرس ، الشيعة . وعددهم لا يفوق المأة ألف ( 100.000 ) ” حوثي ” بما فيهم أتباع المخلوع . وساكنة اليمن ” السعيد ” تعد بأكثر من 25.000.000 نسمة .
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- فكيف لمأة ألف أن تحاول تقرير مصير ( ….) شعب 25.000.000 ؟
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- الأمة العربية مهددة في عقر دارها بكيفية جد خطيرة ، من قبل الفرس . والأوضاع الميدانية تبرهن على ذلك بشكل جليّ .
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- إنها قضية استراتيجية قبل أن تكون صراع مذهبي .إنها صراع وجود .
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- الشعب الفلسطيني قام ” بانتفاضة ” ، ولأكثر من مرة ، وما زال محتلا. ومجلس الأمن الدولي مازال ” يقرر ” منذ 1948 .
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- تقول الحكمة ، ” ما حكّ لك جلدك مثل ضفرك ” . .
- باختصار ، ألم يفوت ” الكطار ” بعض القادة العرب ؟ .
، وبالإدمان المرضي على الكرسي ؟…
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