﻿وفد حوثيّ في العراق يلتقي وزير الخارجية

■ بغداد ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اجتمع، أمس الاثنين، في بغداد مع ممثلين عن حركة الحوثي اليمنية.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس الأول الأحد استعدادهم لاستئناف محادثات سلام مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، بشرط أن يوقف التحالف هجماته وحصاره لمناطق يسيطر عليها الحوثيون.

ويأتي لقاء الجعفري بوفد الحوثيين وسط توتر للعلاقات بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة والمملكة العربية السعودية.