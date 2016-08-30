﻿مصر تتوقع بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة بعد شهرين والجباية 20 مليار جنيه في أول سنة

القاهرة – رويترز: قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر ان بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة في أول أكتوبر/تشرين الأول بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.

وتأتي تصريحات المنير الليلة قبل الماضية بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون لاحقا.

وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 في المئة. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13 في المئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 في المئة في 2017-2018. وأضاف المنير في مقابلة «قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب. أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية.»

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتوقع المنير انخفاض حصيلة ضريبة «بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13 في المئة وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017.»

وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وأضاف المنير «تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره في الجريدة الرسمية.»

وأمس الإثنين ناقش مجلس النواب المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التي تخضع لسعر ضريبة أقل من السعر العام، مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية، أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.

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