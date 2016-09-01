فرنسا ومشكلة «البوركيني» Aug 30, 2016 فرنسا ومشكلة «البوركيني» Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to share on LinkedInClick to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير6
الى اللواتي يدعين الالتزام بخلق الاسلام والقران ويشجعن على لبس مايعرف (البوركيني ) والذهاب الى بلاجات البحر. كيف تتقين وتلتزمين بما قاله الله تعالى في سورة النور31(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) كيف ستدخلن بلاجات البحر والنساء والرجال يرتدون البيكني وهم شبه عراة فلكي تغضضن من ابصاركن هل ستنظرن الى السماء وانتن تتنقلن بين البحر والشاطئ؟ ام تنظرن الى الارض ..ثم ان تبللت ملابسكن وبانت عوراتكن . وفي ذلك مخالفه لقوله تعالى( ويحفظن فروجهن) 31 النور… اليس الاولى عدم الذهاب الى البحر ويمكن انشاء مسابح خاصه بالنساء وتنتهي المشكله بدلا من تمثيل دور التحدي والبطوله الفارغه بقصة البوركيني والتي تحوم حولها الشكوك انها لعبه ضمن مسلسل تشويه سمعة الاسلام وجعلها في الحظيظ فيكفي الاسلام اليوم اوزار جرائم الدواعش والتكفيرين .فهل ينقصنا اليوم سخف البوركينين