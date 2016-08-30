﻿السوبرانو المغربية سميرة القادري: لا أحب أن أحصر صوتي في تجربة واحدة

الرباط – «القدس العربي»: تنتمي السوبرانو المغربية سميرة القادري إلى ناد مغلق من المبدعات العربيات التي يمكن عدهن على أصابع اليد. إنهن السوبرانو ذوات الصوت الأوبرالي وعاشقات الفن الراقي ببعده العالمي. ما يميز السوبرانو المغربية سميرة القادري أنها باحثة أكاديمية تمزج البحث بالموسيقى، مجال تخصصها هو الموسيقى الأندلسية القديمة التي لا تكل من ممارسة البحث في خباياها وتأثيراتها. تعتبر نفسها الصوت الموسيقي للقضية الموريسكية، وتصر على تقديم الجديد في مجالها مسلحة بالمعرفة وبالبحث، تجوب العالم بأعمالها المبتكرة لتثبت للعالم عبقرية التراث الموسيقي الأندلسي والعربي. مؤخرا التقتها «القدس العربي» وكان الحديث التالي:

■ عرفت أجندتك الصيفية حضورا نوعيا في عدد من الملتقيات الموسيقية داخل وخارج المغرب، هل نتحدث قليلا عن اختياراتك خلال هذا السفر الموسيقي المتنوع ؟

□ لست كثيرة الظهور لأن ما يستهويني حقيقة هو البحث عن جمهور جديد راق ومتذوق لنوع من الموسيقى غير المتماشية مع الموجة السائدة الآن. وما يهمني هي تلك المشاركات التي أحس بأنني أشكل فيها قيمة مضافة تتماشى مع اختياراتي الموسيقية. فمن ملتقى لآخر البرنامج أو الريبرتوار الذي أقدمه يتماشى ويختلف حسب طابع وفكرة المهرجان، وكذا حسب الجمهور الذي سألتقيه. ولأنني لا أحب أن أحصر صوتي في تجربة واحدة، ففي المرحلة أولى من مساري كمغنية أوبرا اشتغلت على قصائد عربية وصغتها في قوالب أكاديمية، ربما هذا اللون كان لونا صعبا ونخبويا، فحتى يتعرف علي الناس أكثر لم تكن المناسبات كثيرة. المرحلة الثانية هي تخصصي في موسيقى البحر الأبيض المتوسط ومحاولتي أن أجعل من صوتي قلما ينبش بالذاكرة وليس فقط الاشتغال على اللحن، اشتغل دائما على المصادر التاريخية لاستحضار مرحلة ما وهي المرحلة الأندلسية. حين أقول الأندلس فهي استحضار لتجربة إنسانية ساهم بها المسلمون بشكل قوي، أرسل بها مجموعة من الرسائل. وربما كانت تجربتي كباحثة ومغنية سوبرانو في الريبرتوار المتوسطي الذي أخذ روحه من الموسيقى الأندلسية جعلني أحاول أن أعطي لنفسي مساحة للمزج وممارسة الاركيولوجية الفنية الموسيقية والبحث على كل ما أثر وتأثر بالتراث الأندلسي. وهذا يجعلني أتنقل من تيمة إلى تيمة داخل الموسيقى الأندلسية التي أقول عنها أنها الموسيقى الأم التي تفرعت عنها العديد من الموسيقات التي نجدها في أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ونلاحظها خاصة في أوروبا الشرقية. ورغم أن جمالية الموسيقى واللحن تستهويني إنما الأهم عندي هو إلى أي حد يمكن أن استحضر ذاكرة قوية، وأقول إن أجدادنا كانت لهم بصمات حضارية قوية.

■ ما الذي يميز أسلوبك الغنائي هذه السنة؟

□ هذه السنة تعاملت مع مؤلفين شباب، وكنت سعيدة لأننا حاولنا الانكباب على تجربة جديدة أسميناها «حجاز أندلسي» وهي تجربة في بدايتها فقط، وقد أخذت صيتا جميلا جدا، خاصة في مهرجان إليغريا بالشاون الذي اشتغلنا فيه على روح الموسيقى اللاتينية. أنا مهووسة بالتوليف الموسيقي، أؤمن بأن الموسيقى المغربية متشعبة قابلة لأن تمزج بألوان أخرى، السنة الماضية اشتغلت على مزج الموسيقى الأندلسية بموسيقى أوروبا الشرقية، أما خلال هذه السنة فقد اخترت أن أشتغل على الموسيقى اللاتينية واخترت مجموعة من المؤلفات الجديدة، وهو ما قدمته بالفعل في مهرجان أليغريا في مدينة الشاون، وكان له صدى جميل وتجاوب من طرف الجمهور. المادة التاريخية تعطي المصداقية والرقي للعمل، والموسيقى حينها لا تؤدى لمجرد الطرب بل تخاطب العقل لدى الجمهور، لأنني لا اعتبره مجرد مستمع عادي بل متلق ذكي جدا يمكن أن يتحاور معك حين تمنحه مادة جيدة، لذلك لا أؤمن بمقولة «الجمهور عايز كدة». الجمهور المغربي جميل ومتذوق جدا ولا يمكنك ان تستغفله حتى إن قبل منك أحيانا، للطفه، أعمالا ليست في المستوى، إنه جمهور يميز الفرق جيدا بين الجيد وخلافه.

■ تشتغلين على ألوان موسيقية متعددة وغنية، وتقدمين خلال هذه السنة تجربة مغايرة كيف ذلك؟

□ خلال هذه السنة حاولت أن أستفيد من تجاربي السابقة وأجد أسلوبا جديدا خاصا بي، فقدمت أعمالا جديدة أمام الجمهور، بلون موسيقي يشبهني كسوبرانو تهتم بالأوبرا وكباحثة اشتغل على نصوص عربية وعلى الزجل المغربي وأصيغه في قوالب موسيقية. مساري هو تمرد جميل على ما هو سائد، بحيث أقدم قطعا تظهر فيها كل التأثيرات والرواسب الموسيقية التي أثرت أو تأثرت بها الموسيقى المغربية. ففي القطعة نفسها تجدين الفلامينكو والموسيقى الغرناطية والأندلسية.. وكلها تم الاشتغال عليها باسلوب جديد تأليفا و موسيقى ولحنا بأدوات متعارف عليها عالميا. هذا التنوع يظهر جليا حين أقدم أعمالي خارج الوطن، حيث أكون سفيرة للزجل المغربي أو للغة العربية، لكن في قالب راق، حتى يمكن أن يتفاعل معي الجمهور، سواء كان من الشرق أو الغرب.

فحين تشتغل كموسيقي وكباحث موسيقي تصبح لديك معرفة بمجموعة من الخبايا السياسية، فمثلا حين جاءتني دعوة لتقديم موسيقاي في فلسطين فكرت في الأشياء التي يجب أن أغنيها، كانت الثيمة هي «أندلسيات أنين ورنين»، فاشتغلت على المقاربة بين القضية الفلسطينية والموريسكية، فما الذي وجدته حين البحث في الموضوع؟ وجدت أنه في إطار البحث الموسيقي بإزمير التركية، أن هناك نوعا من الموسيقى التي جلبها المُهجرون الموريسكيون الذين استقروا بأزمير، وكأن هناك استمراية لهذه المأساة الإنسانية وربطت بين القضيتين . وغنيت قصائد قديمة ونصوصا لشعراء فلسطينين سواء برام الله أو بيت لحم، وشاهدت كيف يكتشفنا الجمهور بمحبة. نحن كمغاربة لدينا أشياء كثيرة في تراثنا ينبغي أن نشتغل عليها. لا يستهويني الطريق السهل، وسعيدة باختياراتي واعيش بانسجام هذا النبش الذي يكشف لي حقائق قد لا يصل لها آخرون.

■ ملتقى فاس للموسيقى الصوفية الروحية موعد هام على أجندتك، كيف تهيئين له باعتباره ينطوي على بعد عالمي؟

□ كنت محظوظة لأنني شاركت في مهرجان الموسيقى الروحية والموسيقى الصوفية، لكن هدفي لم يكن المشاركة فقط كمغنية بريبرتوار معروف، نعرف أن جمهور هذا المهرجان راق جدا، كما أنه كمهرجان واحد من أكبر الملتقيات الموسيقية. ففي فاس حاولت الاشتغال على المخطوطات القديمة التي كتبت بالاعجمية الاسبانية، وهي عبارة عن صلوات محمدية عن الرسول (ص)، وحين اطلع عليها قلت: لم لا اشتغل على تراث هو جزء من التراث الأندلسي المغربي المغاربي، وهو تراث لا يعرفه الناس؟ كانت هناك أيضا مجموعة من القصائد عن مأساة الموريسكيين، فأنا أردت أن أكون حاملة للقضية الموريسكية بصوتي، وأغني هذه القصائد المحمدية، فإضافة لمضمونها الصوفي الروحي، نجد فيها شكوى ومعاناة شعب عنف وجرد من هويته ومورست عليه ممارسات أبشع من الإرهاب الذي نتكلم عنه اليوم. وبالفعل اشتغلت على تلك القصائد بأسلوب مغربي عربي أندلسي ووضعت فيها تلوينات لغوية وتاريخية، وكانت هذه تجربة أولية. التجربة الثانية في مهرجان فاس للموسيقى الصوفية تقمصت فيها شخصية رابعة العدوية وكانت تجربة جميلة جدا أديت فيها مجموعة من الحاني الشخصية، كما كانت لدي مشاركات في مهرجانات للموسيقى الروحية خارج الوطن.

■ كيف يمكن للمتلقي الأجنبي التماهي مع لغتك الموسيقية؟

□ كنت محظوظة بالمشاركة بعدد من السهرات خارج الوطن، من خلال هذه الجولات حرصت على تقديم موسيقاي التي اعتبرها موسيقى مغربية مغاربية متوسطية بمعايير عالمية، فحين أسافر لبلد مثل بولونيا مثلا، أعرف أن ذلك الجمهور بعيد عنا وثقافته الموسيقية مختلفة عن نظيرتنا، فأحاول أن أغني شعرا عربيا ولكنه مصاغ في قالب أوبرالي، دون أن أنسى استعارة بعض التقنيات والأدوات الليريكية بدلا من غناء الأوبرا مئة في المئة، فلا ننسى أن في موسيقانا أشياء لذيذة جدا خاصة على مستوى الزخرفة الصوتية غير الموجودة لدى الغربيين، فأنا أقف عندها واستخدمها كثيرا في صوتي وأبرزها بطريقة واضحة. هنا يحصل ما يسمى بإبهار الغرب، ويخلق ذلك الجسر بين الشرق والغرب وبين القديم والجديد بشكل جميل. يجب الوعي فقط بخصوصينا وأهمية موسيقانا . ومن الأشياء الذي أؤكد عليها أن الموسيقى العربية أو المغربية، إن لم تخضع للتأليف الموسيقي لا يمكنها الخروج والتطور، إن توقفنا أمام الخط الميلودي أو اللحني الوحيد، لا يمكن تطوير نفسنا . التوزيع لوحده غير كاف، وأحيانا لا يشكل إضافة بل يكون تشويها للجمل اللحنية.

من الأمثلة كذلك، في مهرجان الثقافات الثلاث في مورسيا، في نهاية الحفل التقيت بمجموعة من الجمهور، أخبروني عن إعجابهم بالاستماع إلى موسيقى عربية مغربية بدون إيقاع، وأنا قمت بذلك عن قصد، حاولت جعل تلك الموسيقى بين ما هو غربي وما هو شرقي، توليفة تخلق إبهارا للجمهور، بحيث يحتار الجمهور أين تبدأ الكلمة وأين تنتهي، وحتى لا يصبح أمام جملة موسيقية كسولة ومتوقعة، وهذا الاشتغال ربما عائد في جزء منه إلى كوني كخريجة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. وساعدني كثيرا للعمل على خلق حضور على الخشبة كنوع من الكاريزما، حى لو كنت تتوفر على حضور من هذا النوع لا بد أن تصقله، تحس بنبض الجمهور، ما يحبه وما لا يحبه، وما كان جميلا في تجربة مورسيا جعلناهم يكتشفون هذا التنوع الموسيقي الكبير. موسيقانا العربية والمغربية غنية جدا، ولدينا موسيقيون ممتازون رغم عدم توفرنا على معاهد عليا للموسيقى. في المغرب لدينا ورش ومشاريع كبرى ولدينا ريادة في الموسيقى، ولا زلنا نطرح سؤال الجمالية الفنية هل هي ضرورية في الحياة؟ «حرام» أن يطرح مثل هذا السؤال ! صحيح لا نقارن أنفسنا مع الغرب لكن بالمقارنة مع دول الجوار نجد دولا عربية مثل تونس وعمان لديها معاهد عليا، لذلك لا أجد سببا لطرح أسئلة من قبيل: هل يجب ان تدرس الموسيقى أم لا؟ الموسيقى هي السلاح الناجح دون جرح ولا دموع لنرقى بالنفوس ونطهرها ونمرر رسائل باذخة وجميلة عن طريقها.