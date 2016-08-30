﻿الجزائر: أبو جرّة مصرّ على مبادرته رغم تحفظات مقري

الجزائر – «القدس العربي»: قال أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) إنه سيعرض المبادرة التي أعلن عنها على مؤسسات الحركة قريباً، مشدداً على أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيلها إعلامياً، في انتظار عرضها على مؤسسات الحزب، والفصل فيها داخلياً قبل الكشف عنها إلى وسائل الإعلام.

ونشر على صفحته بموقع فايسبوك رداً بشكل ضمني على الانتقادات التي تعرضت لها مبادرته فور الإعلان عنها، خاصة وأن رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري استقبلها بنوع من الفتور، قائلاً إن أي مناضل في حركة مجتمع السلم من حقه أن يعرض مبادرة، وأن المؤسسات الشرعية هي التي تقرر في الأخير، بصرف النظر عن الجهة التي تقدمت بالمبادرة، مشيراً إلى أن ما تقدم به سلطاني هو مجرد ورقة، وأنه يصعب تطبيقها من الناحية العملية، مع تذكيره بأن انسحاب الحركة من الحكومة كان رد فعل على تزوير الانتخابات البرلمانية لسنة 2012، وذلك قبل المؤتمر الأخير للحركة، في إشارة إلى أن قرار الانسحاب من الحكومة كان في عهد أبو جرة سلطاني.

وأشار سلطاني في منشوره إلى أن المبادرة التي يقترحها تهدف إلى تقوية المناعة السياسية للحركة وتقوية مناعة الجزائر.

أما فيما يتعلق ببعض القراءات التي ذهبت إلى التكهن بإمكانية وقوع انشقاق جديد داخل الحزب، فرد رئيس الحركة السابق قائلاً: «تعلمنا من المؤسس الراحل محفوظ نحناح ألا نستهين بالأمور ولا نهولها، وأنه لا خوف من الحركة ولا خوف عليها، لأن الحركة ورثت ثقافة الوطنية وروح التسامح، وثقافة الاختلاف، وفنون الحوار، بلجم نزوات العواطف بنظرات العقول، وأخلاق مناقشة القضايا الساخنة بأعصاب باردة».

ويظهر أن سلطاني متمسك بمبادرته رغم الفتور الذي استقبلها به رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري، فالجميع يدرك أن الرئيس السابق يريد العودة إلى رئاسة الحركة، التي مكنته في السابق من الاستوزار، قبل أن ينسحب تحت ضغط التيار المعارض الذي كان يقوده مقري، كما أن سلطاني يريد العودة بالحركة إلى سكة المشاركة والاقتراب من السلطة، فهو مقتنع بأن الحزب خسر كثيراً من مغادرته مواقعه السابقة بالقرب من السلطة، وأن تمسكه بالمعارضة أفقده تلك المواقع، ولم يكسبه أي شيء، رغم انتهاجه طريق المعارضة منذ أكثر من أربع سنوات.

كما أن مبادرة سلطاني تأتي في وقت تزايدت فيه حالة التذمر داخل حركة مجتمع السلم بسبب تغييرها لمواقعها، فالحركة منذ تأسيسها وهي قريبة من السلطة، وشاركت في كل الحكومات التي تشكلت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، كما أنها كانت تحوز على حضور برلماني كبير، وهو الحضور الذي تقلص منذ أن قررت الانضمام إلى المعارضة، حتى وإن كانت تعتبر ذلك من نتائج التزوير، لكن التيار الذي يدفع نحو العودة إلى المواقع السابقة يتقوى يوماً بعد آخر، خاصة وأن التيار الذي يصر على البقاء في صفوف المعارضة لم يعد يمتلك الكثير من الحجج ليقدمها، فالأشهر والسنوات تمر، والسلطة ثابتة في مواقعها وفي مواقفها لم تزعزعها المعارضة التي تكتلت فيما بينها، ولا زلزلتها الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وبالتالي مهما هون سلطاني من انعكاسات مبادرته على وحدة الصف، ومهما تحدث عن ثقافة الحوار والاختلاف، يبقى الخطر قائماً، لأن مبرراته لم تمنع الحركة في الماضي من التعرض إلى نزيف بسبب الانشقاقات التي عرفتها أثناء رئاسة محفوظ نحناح وبعد رحيله.