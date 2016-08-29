﻿موريتانيا: السيول تجرف قرية عين أهل الطايع والعشرات بلا مأوى

نواكشوط – «القدس العربي» : استمرت يوم أمس عمليات الإغاثة لفائدة سكان قرية عين أهل الطايع (منسوبة لأسرة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع)، الواقعة في منحدر جبال آدرار، والتي تعرضت يوم الجمعة لسيول جارفة دمرت المساكن والممتلكات وأبقت عشرات الأسر بلا مأوى.

وأكد عبد الله ولد أواه والي ولاية آدرار (شمال موريتانيا) «أن تشييد سكان المدينة لمنازلهم في مواقع تمر منها السيول هو السبب الرئيس في تدمير عشرات المساكن». وأكد الوالي آدرار «أن عمليات إجلاء الأسر التي أحاطت المياه بمنازلها في عين أهل الطايع، متواصلة بالتواقت مع عمليات الإغاثة».

وقد أدت الأمطار التي تهاطلت يوم الجمعة على ولاية آدرار الى كارثة حقيقية تسببت في أضرار جسيمة في بلدات عدة من الولاية، خاصة مدينة أطار وعين أهل الطايع وضواحيهما.

وأكدت مصادر بلدية عين أهل الطايع «أن مئات الأشخاص أصبحوا بلا مأوى وبلا زاد بعد أن تهدمت منازلهم وأثاثهم وأتلفت السيول ما كانوا يخزنونه من مؤن وممتلكات، كما خسر عشرات التجار بضائعهم وسلعهم التي كانوا يعتمدون عليها في حياتهم ويعتمد عليها السكان في تموينهم».

وانتقد منتدى المعارضة الموريتانية في بيان وزعه أمس تعامل السلطات الحكومية مع كارثة عين أهل الطايع حيث أكد «أن السلطة لم تساعد حتى الآن ساكناً يذكر أو إغاثة السكان المنكوبين، واكتفت بحضور رمزي للإدارة المحلية التي أصبحت مشلولة ولم تعد تملك، مثلها مثل كل الإدارات في البلد، لا سلطة للتصرف ولا وسائل للتدخل، في الوقت الذي أصبحت فيه كل صلاحيات وكل موارد الدولة في يد شخص واحد يتصرف فيها على هواه وحسب إرادته».

«لقد برهنت هذه الكارثة وغيرها، تضيف المعارضة، على خواء الشعارات التي يرفعها النظام من اهتمام بحياة المواطنين والسهر على حياتهم؛ ففي الوقت الذي يفتخر فيه هذا النظام بأن خزائن الدولة تزخر بالمليارات ها هم المواطنون المنكوبون يبيتون في العراء بدون ملجأ ويظلون على الطوى بدون طعام، من دون أن ترى السلطة أنهم يستحقون نصيباً ولو يسيراً من هذه المليارات التي تبدد في الفساد والفضائح التي تطالعنا كل يوم».

وأضاف البيان «وما كارثة الطينطان عنا ببعيد. فأين الأموال الطائلة التي رصدت من الداخل والخارج لحل مشكلة هذه المدينة المنكوبة؟ وأين المؤسسة التي أنشئت لإعمارها؟ لقد اختفت الأموال بدون أن تعرف الوجهة التي أخذتها، وماتت المؤسسة ولم يعد لها أي ذكر، وبقيت مدينة الطينطان مهددة في أي وقت بالكارثة».

«إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يضيف البيان، ليدين بشدة تقصير السلطة عن إغاثة المواطنين المتضررين وتركهم يتخبطون في مأساتهم بدون مساعدة، كما يندد بعدم المسؤولية الواضحة من طرف السلطة، والتي تتمثل في غياب خطط استعجالية وفرق ووسائل تدخل جاهزة في مثل هذه الكوارث، كما هو الحال في كل الدول التي تهتم بحياة مواطنيها».