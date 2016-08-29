﻿اتصالات لعقد قمة بين نتنياهو وعباس في موسكو

رام الله – «القدس العربي» : أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن اتصالات أولية جرت في الآونة الأخيرة لعقد لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في موسكو. وحسب المصادر فإن الاتصالات لا تزال في مراحل مبكرة ولم يتم تحديد موعد للقاء، فيما قالت مصادر أخرى أن القمة متوقعة في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ومستشار الرئيس عباس إن حقيقة اللقاء نفسه لا تشغل الفلسطينيين وإنما ما هي النتائج التي سيسفر عنها والى أي حد سيبدي نتنياهو وحكومته استعدادهم لتجميد الاستيطان وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وأضاف «قبل عدة أسابيع تحدثوا عن لقاء في القاهرة والآن يتحدثون عن موسكو وربما سيتحدثون في المستقبل عن مكان آخر. تغيير الأماكن لن يغير الموقف الفلسطيني وهناك تفاهمات سابقة يجب على نتنياهو تنفيذها كتجميد البناء في المستوطنات وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى وتحديد موعد لانتهاء الاحتلال وإلا فإن كل لقاء سيكون زائدا ولن يحقق أي تقدم».

وحسب أقوال مجدلاني التي نقلتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن غالبية التقارير حول اللقاء الممكن بين عباس ونتنياهو تصدر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية او من قبل جهات مجهولة في السلطة تخدم المصالح الإسرائيلية وتركز على إفشال المبادرة الفرنسية وطرح صورة واهية عن لقاءات مباشرة بين الزعيمين. وقال إن الفلسطينيين يريدون تحديد مبادئ واضحة تضمن التقدم في العملية السياسية وليس مجرد اللقاءات من أجل الصور المشتركة.

أما صحيفة «يديعوت احرونوت» فجاء على لسان مصادرها ان الرئيس عباس أعرب عن استعداده المبدئي للمشاركة في القمة وأنه معني بعقدها في موسكو. وقالوا في ديوان نتنياهو إن رئيس الحكومة مستعد للذهاب الى موسكو للقاء عباس، شريطة أن لا يعرض الأخير شروطا مسبقة.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية «مستعدون للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل .»وكان يعقب على ما يجري الحديث عنه حول لقاءات على المسار الفلسطيني. واعتبر أن الجهود العربية والدولية وكذلك المبادرة الفرنسية كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وسيقوم الرئيس عباس بإلقاء خطاب أمام دول عدم الانحياز وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد مرة أخرى الاستعداد الفلسطيني للسير مع كل الأطراف حفاظا على المرجعيات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن الحركة السياسية المقبلة تشكل فرصة مهمة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام، مضيفاً أن جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف العربية والدولية تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية. ونشر في وقت سابق ان محاولات تجري لعقد قمة كهذه في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن المصادر تقدر أن عباس يفضل الخيار الروسي لأن مصر حاولت دفع مبادرة السيسي على حساب المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وهي مبادرة يصر الجانب الفلسطيني على دفعها. ومن بين الدلائل التي تشير الى وجود اتصالات لعقد قمة كهذه، النشاط الذي يقوم به نائب وزير الخارجية الروسي ميخائل بوغدانوف الذي اجتمع مرتين مؤخرا مع سفير السلطة الفلسطينية لدى موسكو والسفير الإسرائيلي أيضا. وفي اليوم نفسه الذي جرى فيه الاجتماع مع السفير الإسرائيلي تمت المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبوتين.

وفي الأسبوع الماضي زارت النائبة كسانيا سباتلوفا والنائب يوسي يونا عن المعسكر الصهيوني الرئيس عباس في رام الله بدعوة منه. وقالت سباتلوفا إن «هناك الكثير من المبادرات المطروحة على الطاولة ومن المهم أن لا نتحول نحن الذين نريد حل الصراع الى جهات تفوت الفرصة». وأضافت أنها تحدثت ويونا مع الرئيس عباس حول المبادرة الروسية لعقد قمة في موسكو. كما أطلع الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح قبل أسبوع على آخر التطورات والاتصالات السياسية على الصعيدين العربي والدولي بما في ذلك رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي نقلها مبعوثه بوغدانوف، وهي رسالة لم تكشف فحواها وتؤشر إلى الاتصالات الروسية مع الفلسطينيين حول الفكرة ذاتها.