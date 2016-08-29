﻿وعود تركية بتأمين الخدمات الأساسية لمدينة جرابلس شرق حلب

حلب – «القدس العربي» : عاد أهالي جرابلس إلى مدينتهم بعد أن نجحت فصائل المعارضة المدعومة من قبل تركيا عليها، في طرد تنظيم «الدولة الأسلامية». وكان عدد كبير من أهالي المدينة قد فروا منها، خوفاً من استهدافهم بالقذائف، أو استخدامهم كرهائن في الصراع. وتزامن ذلك مع تأكيدات مسؤول محلي في المدينة، إدارتها من قبل المجلس المحلي، مع وجود وعود تركية بتقديم المسلتزمات الخدمية لأهاليها كافة.

وأكد مقاتل من حركة نور الدين الزنكي لـ «القدس العربي» عودة 40 عائلة إلى أحد أحياء المدينة، فيما يتخوف البقية من أن تكون منازلهم قد تم تفخيخها لذلك بقوا بعيداً في ريف المدينة القريب.

وقال أبو محمد من داخل جرابلس لـ»القدس العربي» إنه عاد إلى منزله في المدينة بعد نزوحه إلى الريف لثلاثة أيام، مشيراً إلى أنّ الوضع الآن داخل المدينة، هادئ، تشوبه في بعض الأحيان أصوات اشتباكات وقصف مدفعية.

وقال رئيس المجلس المحلي في جرابلس «محمود العلي لـ «القدس العربي» أنّ أكثر من خمسة آلاف نسمة عادوا إلى المدينة إثر انتهاء العمليات العسكرية فيها، وسيطرة فصائل المعارضة عليها، مشيراً إلى أنّ أكثر من نصف سكان المدينة نزحوا إلى القرى المجاورة، إثر التمهيد المدفعي قبل السيطرة عليها وطرد عناصر التنظيم منها.

وكشف عن تلقيه وعوداً من قبل المسؤولين الأتراك بإعادة تأهيل الأفران، ومدّها بمادة الطحين فضلاً عن تكفلهم بمد المدينة بالماء والكهرباء، منوهاً بدور المنظمات المدنية في تأمين باقي مستلزمات الحياة في جرابلس.

وأشار «إلى وصول ست شحنات إغاثية تركية لأهالي المدينة، تضمنت خبزاً ومواد غذائية، قام الأتراك بتوزيعها على الأهالي، نظراً للظروف الأمنية التي تحيط بجرابلس. وفيما يتعلق بمستقبل إدارة المدينة، أوضح أنّ هناك اجتماعات متلاحقة تعقد مع الجانب التركي، للتباحث في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنّ «عدداً من المسؤولين الأتراك أخبرونا بتسليم إدارة المدينة للمجلس المحلي فيها، بعد تأمينها ونزع الألغام التي تركها التنظيم من داخل أحيائها.

ولفت العلي إلى أنّ المجلس المحلي سيعمل على تأسيس دار للقضاء، ومؤسسة أمنية تعنى بأمن المدينة وريفها، على أن يكون قوامها في المرحلة الأولى 300 عنصر، يُضاف إليهم 300 آخرون في المرحلة الثانية، متعهداً بإعادة المؤسسات كافة للعمل.

ويأتي الحديث عن عودة الحياة إلى المدينة، بعد استقرار الأوضاع فيها. ويشير مطلعون إلى أنّ جرابلس وريفها سيشهدان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عملاً نشطاً، من خلال افتتاح معبري جرابلس والراعي أمام الحركة التجارية.