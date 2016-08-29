﻿ بلدية رام الله ضمن شبكة ربط المدن العالمية

رام الله – «القدس العربي»: أعلنت شبكة Connecting Cities وتعني ربط المدن، انضمام بلدية رام الله إلى الشبكة. وهي شبكة أوروبية وعالمية تضم مجموعة واسعة من المدن ترمي إلى إنماء بُنية تحتية مترابطة من واجهات الوسائط والشاشات الحضرية ومواقع العرض لتداول المحتوى الفنّي والاجتماعي بشكل تفاعلي مع الجمهور في توظيف مختلف لهذه الشاشات والوسائط الحضرية بشكل تجاري فقط. وتهدف الشبكة من وراء هذا التوظيف إلى إحياء هذه المنصات بحيث يستطيع المواطنون التبادل عليها في داخل كل مدينة وكذلك بين المدن المختلفة.

إضافة لتنظيم أعمال فنية تفاعلية تُعرض كل عام خلال فعاليات ربط المُدن. وتنتج الشبكة أبحاثا في مضمار عملها وتنظم ورشات عمل ومؤتمرات تتناول موضوع تخصصها.

​وتسعى بلدية رام الله من خلال وجودها في هذه الشبكة إلى تشجيع الفنانين المحليين الى انتاج أعمال فنية بصرية تفاعلية مع الجمهور تستخدم الوسائط الحديثة والشاشات الحضرية لعرضها في فضاء المدينة العام وفي مدن عالمية مختلفة سواء كانت انتاجات فردية أو انتاجات يتم التعاون فيها مع فنانين من مدن حول العالم. إضافة إلى استضافة جزء من نشاطات الشبكة السنوية في مدينة رام الله وتطويع التكنولوجيا الحديثة والرقمية لترويج الفنون البصرية التفاعلية مع الجمهور وربطها بمشروع حوش قندح – المركز التنموي للفنون البصرية.

يذكر أن الشبكة بدأت بمبادرة من مجموعة من المؤسسات الرائدة في العالم مثل مختبر الفن العام في برلين public art Lab» Berlin-» بالتعاون مع «أرس إلكترونيكا فيوتشرلاب» في مدينة لينتز في المانيا ورابطة فنون أسلوب الجسد (BIS) في إسطنبول/ تركيا وحقيقة (FACT) في ليفربول شمال انكلترا وإيمال (iMAL) في بروكسل في بلجيكا وم-كَلت (m-cult) في هلسنكي في فنلندا ومختبر الوسائط برادو (Media lab Prado) في مدريد/ اسبانيا ومعهد هندسة بناء الوسائط في فيينا/ النمسا ومتحف الفن المعاصر في زغرب/ كرواتيا وريجا 2014 وفيديوسبريد في مرسيليا/ فرنسا. إضافة إلى جامعة أرهاوس ومارسيليا – بروفونس 2013 ومهرجان الإبداع الرقمي والموسيقى الإلكترونية العالمي – ميوتيك (MUTEK) في مونتريال في كندا وحيّ الترفيه في مونتريال ومؤسسة باوهاوس ديساو وفيرف كَلتشورال في ساو باولو وميدان الإتحاد في ميلبورن ومختبر فنون الوسائط في سَبّورو ومختبر الوسائط التجريبية (xm:lab) في زاربروكن ومُلتقى الممرات (The Concourse) في سيدني وإيتوبيا (ETOPIA) في سرقسطة (Zaragoza)/ اسبانيا ومركز 403 العالمي للفن في ووهان وعروض في البرّية (Screens in the Wild) في لندن والمتحف المتدفق (Streaming Museum) في نيويورك وإنارة يورك (Illuminating York)،