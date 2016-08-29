﻿قوى الإجماع الوطني السوداني تدعو لإسقاط نظام البشير عن طريق الانتفاضة الشعبية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: جدّدت مجموعة سودانية معارضة موقفها الداعي لإسقاط نظام البشيرعن طريق الانتفاضة الشعبية، وأكدت عدم مشاركتها في أي مفاوضات تقوم على التسوية وتسقط محاسبة من أجرموا في حق الوطن.

وقالت قوى الإجماع الوطني المعارضة لنظام البشير في بيان لها، إنها وحدت موقفها وخطها السياسي الداعي لإسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي عبر فترة إنتقالية تؤسس لوضع معالجات لقضايا الأزمة السياسية واﻻقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تسببت فيها سياسات نظام البشير الذي وصفته بالديكتاتوري.

وأكدت عزمها بالمضي قدما على طريق الانتفاضة باستيعاب كل القوى الوطنية والمنظمات المؤمنة بإسقاط النظام لمواجهة تحديات المرحلة القادمة التي قالت إنها تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية كافة، كهدف رئيس من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الحياة الحرة الكريمة وفي تحقيق السلام والعدل والتقدم.

وأوضحت أن (خارطة الطريق) التي تتفاوض بموجبها الحكومة مع قوى نداء السودان بإشراف وساطة الاتحاد الإفريقي، تتعارض مع موقفها المعلن من الحوار، موضحة رفضها لأي حوار لا يفضى لتفكيك دولة الحزب الواحد وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية ولايؤدي إلى محاسبة كل من أجرم في حق الشعب والوطن.

وبخصوص الموقف من المباحثات الجارية في أديس أبابا لوضع حدا للحرب ووقف العدائيات، أكدت قوى الإجماع دعمها وتأييدها المطلق لأي تفاوض يفضي لوقف الحرب ويؤدي إلى فتح المسارات الآمنة لتوصيل الإغاثة للمتضررين جراء الحرب، لكنها عادت وحملت النظام مسؤولية إجهاض فكرة الحوار الوطني المفضي لحل شامل متفق عليه يقوم على تفكيك البنية الإستبدادية للنظام ويقود البلاد نحو مخرج ديمقراطي لأزمة التطور الوطني.

من جهة أخرى ناقشت قوى الإجماع الوطني التطورات الراهنة على صعيد الكارثة الإنسانية جراء السيول والأمطار، وأدانت موقف النظام الذي قالت إنه تملص من مسؤولياته في تقديم الدعم اللازم للمتضررين.ودعت لتطوير آليات الدعم الشعبي التي يقودها شباب قوى الإجماع الوطني في بعض مناطق وﻻية الخرطوم.

وعن تفاقم الأزمة الإقتصادية وزيادة الأسعار،أكدت أن كل ذلك ينعكس وبشكل مباشرعلى الواقع المعيشي للمواطنين في ظل تراجع الجنيه السوداني أمام العملة الأجنبية. ولفتت الانتباه لاستشراء الفساد وتوظيف أموال الشعب لخدمة قوى رأس المال الطفيلي والذي قالت إنه مرتبط بالنظام.

وحول قضية الحريات العامة السياسية والصحافية، أكدت أن نهج النظام الديكتاتوري ﻻ يزال يعتمد على الحل الأمني في مواجهة أزمات الوطن وخاصة قضية الحريات. وطالبت النظام بإطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية والذين تجري بحقهم محاكمات (وصفتها بالعبثية) فورا، ولدعم مسار الحوار من أجل وقف الحرب دعت لإطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين( الحكومة والحركات المسلحة) كبادرة حسن نيه تدعم التطلعات التي يتوق لها كل أبناء الشعب من أجل وقف الحرب وما يترتب على ذلك من معالجات سياسية وأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف قوى الإجماع الوطني هو تكتل لأحزاب المعارضة في السودان التي تمتنع عن المشاركة في الحياة النيابية في البلاد، وتعارض توجهات النظام وتضم 17 حزبا معارضا، وتم تأسيسه في أيلول/ سبتمبر 2009 ووقع رؤساؤه على وثيقة برنامج البديل الديمقراطي في عام 2012، وهي وثيقة تهدف إلى اسقاط النظام وتغيره بصورة جذرية وشاملة في السودان.

وحدث في الفترة الماضية تغيير في مواقف بعض قوى الإجماع، حيث تقارب حزب المؤتمر الشعبي مع الحزب الحاكم وشاركة بفعالية في الحوار الوطني الداخلي والذي يعرف باسم (الوثبة) ووافقت كتلة من قوى الإجماع الوطني هي قوى» نداء السودان» على الدخول في مفوضات مباشرة مع الحكومة السودانية، ووقعت على (خارطة طريق) طرحها الاتحاد الإفريقي، لكن الوسيط الأفريقي رفع المفاوضات وأعلن تأجيلها إلى أجل غير محدد لعدم توصل الطرفين لاتفاق.