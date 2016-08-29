﻿اعتقال مستوطن متورط بجريمة ضد الفلسطينيين والشرطة العسكرية تحقق مع قاتل حامد في سلواد

رام الله – «القدس العربي»: أعلنت النيابة الإسرائيلية نيتها تقديم لائحة اتهام ضد شرطي من حرس الحدود للاشتباه بقيامه بمهاجمة فلسطيني عند حاجز حزمة في القدس.

وكان الشاب الفلسطيني فادي، وهو أب لولدين وفي الثانية والثلاثين من العمر، قد وصل في يناير/ كانون الثاني الماضي الى الحاجز مع صديقه المتزوج من يهودية. وسلم الصديق هويته للشرطي وعندما قرأ اسم الزوجة حسب ما يقوله فادي تغيرت معاملته بشكل متطرف فمزق ملحق الهوية وأخذ يصرخ ويسأل «من أين احضرت هذا؟». وقال فادي «انا لم اتحدث معه. لقد خفت».

وحسب الشكوى التي قدمها فادي فقد طلب منه الشرطي تفريغ السيارة وألقى القرآن على الأرض وكذلك مقعد الأطفال. وبعد ذلك ادخله الشرطة الى الغرفة وضربه. وقال فادي «لقد ضربني بواسطة السلاح وبصق علي.هذه عنصرية».

وبعد حوالى ساعة ونصف الساعة تم إطلاق سراح فادي وهو ينزف من فمه ومصاب بكدمات على ظهره واماكن أخرى من جسده. وقال إنه خلال الحادث اتصل صديقه بالشرطة حوالى عشر مرات واشتكى الاعتداء على صديقه لكنهم قالوا له: «هذا يحدث على الحاجز ولا يهمنا».

وبمساعدة تنظيم «يش دين» التي تعني يوجد قانون قدم فادي شكوى الى قسم التحقيق مع الشرطة بل واجتاز فحصا على جهاز البوليغراف «كشف الكذب». وتسلمت حركة «يش دين» مؤخرا رسالة من قسم التحقيق مع الشرطة جاء فيها أن الشرطة تنوي محاكمة الشرطي المعتدي.

في غضون ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال مستوطنا ( 18 عاما) من احدى مستوطنات الضفة الغربية بشبهة الضلوع بجريمة قومية ما يعني جريمة تتعلق بفلسطينيين. ومددت المحكمة اعتقال الشاب لمدة أسبوع ومنعت نشر تفاصيل التحقيق وتفاصيله الشخصية. وعلم ان الشرطة الإسرائيلية تمنع المشبوه من التشاور مع المحامي وتم تمديد اعتقاله من دون حصوله على أي استشارة قانونية.

وقال المحامي عدي كيدار من منظمة حوننو التي تدافع عن المستوطن إننا «نواجه مرة أخرى أمرا يمنع المعتقل من التقاء المحامي. هذا أمر غير ديمقراطي أصبح استخدامه شائعا حتى حين يجري الحديث عن مخالفات لا تبرر استخدام مثل هذه الأوامر. من تجربة الماضي تم خرق حقوق المعتقلين الذين منعوا من التقاء المحامين وتم استخدام وسائل غير قانونية وأساليب تحقيق ظلامية فقط من أجل الحصول على اعترافات بكل ثمن، وليس من أجل التحقيق الحقيقي».

وفي السياق أجرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا مع الجندي قاتل الشاب الفلسطيني اياد زكريا حامد (38 عاما) حامل الجنسية الأمريكية، قرب بلدة سلواد يوم الجمعة الماضي. وحصل الجندي على استشارة قانونية من الدفاع العسكري.

وكان قد تم إطلاق النار على اياد رغم انه لم يكن مسلحا ولمجرد انه ركض باتجاه الجنود حسب ادعائهم. وتبين من التحقيق العسكري أن الفلسطيني لم يحاول المس بالجنود.

وقال أبناء عائلة حامد انهم ينوون مقاضاة إسرائيل رغم إنهم لا يتوقعون أي شيء منها. وتم تشييع جثمان الشهيد اياد دون إجراء تشريح لجثته. وأضافوا أنهم شاهدوا بوضوح أن الرصاصة التي قتلته دخلت من الظهر وخرجت من منطقة القلب في الصدر. واعتمدوا في قولهم هذا على أن الثقب في ظهر اياد كان صغيرا بينما الثقب في صدره كان كبيرا.