﻿استنكار اختطاف ناشط مدني عراقي عقب مشاركته في مظاهرات في النجف

النجف ـ «القدس العربي»: حمل ناشطو التظاهرات في العراق، الحكومة مسؤولية الكشف عن ملابسات اختطاف ناشط مدني جديد عقب مشاركته بتظاهرات الجمعة الماضية في النجف، داعية إلى تظاهرات حاشدة لمطالبة الحكومة بكشف مصير الناشطين المغيبين.

وأكدت تنسيقية التظاهرات في محافظة النجف، اختفاء الناشط علي الذبحاوي في ظروف غامضة.

وقال بيان التنسيقية ان (المحافظة شهدت الجمعة إختفاء الذبحاوي والذي يُعرف بوجوده المستمر وفاعليته الحركية في المظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من عام).

واشار البيان إلى ان (الذبحاوي تعرض العام الماضي إلى جملة من التهديدات والاعتداءات الجسدية المبرحة والضغوط بسبب الشعارات التي يرفعها أثناء التظاهرات المطالبة بالإصلاح).

وتحدث الناشط ياسر السالم من تنسيقية بغداد لـ«القدس العربي» هناك دعوات لاقامة تظاهرات تطالب بمعرفة مصير النشطاء المغيبين ضمنهم علي الذبحاوي ولكن لم يحدد موعدها حتى الآن.

واكد ان بعض القوى لا تريد للناشطين ان يستمروا في التظاهرات المطالبة بالاصلاح لذا تلجأ إلى الاعتداءات عليهم بكل الطرق لترهيبهم ومنعهم من الاستمرار في التظاهرات رغم أنهم يمارسون حقهم القانوني وباساليب سلمية، مؤكدا أن عدد النشطاء المغيبين يزيد عن عشرة بين قتيل ومختطف ومفقود، بينهم جلال الشحماني وداعي المنصوري وآخرين.

وحمل الناشط السالم، الحكومة العراقية مسؤولية الكشف عن مصير مواطنيها إذا كانت صادقة في فرض سلطة الدولة كما تدعي.

وكانت عائلة الناشط علي الذبحاوي، احد ابرز المشاركين في التظاهرات الاسبوعية المطالبة بالاصلاحات ومحاسبة الفاسدين في النجف، اعلنت انه اختفى بعد مشاركته في تظاهرة الجمعة الماضية، وتم العثور على سيارته متروكة على جانب الطريق دون اي أثر له.

واكد شقيق الناشط المختطف في لقاء متلفز، انه كان مع شقيقه وشباب آخرين في تظاهرة يوم الجمعة في النجف، وان شقيقه علي كان متحمسا في هتافاته ومطالباته بكشف الفساد في محافظة النجف الذي تقوم به قوى متنفذة وخاصة ما يخص الفساد ونهب عقارات الدولة وعدم تحقيق الحكومة وعودها بالاصلاحات، منوها ان الناشط غادر بعد التظاهرة ولم يعلم أحد بمصيره وانهم وجدوا سيارته في احد الشوارع وهاتفه مغلق ولم يتصل احد بعائلته حول الموضوع. وشدد شقيق الناشط عدم ارتباطه علي بأي حزب او جهة سياسية.

كما دعا بيان لـ «التيار المدني الديمقراطي» في الديوانية جنوب العراق، إلى تنظيم تظاهرات لمطالبة الحكومة بكشف ملابسات خطف الناشط الذبحاوي، محملا حكومة النجف والحكومة المركزية مسؤولية الحفاظ على حياته.

واستنكر البيان الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الناشطون المدنيون المشاركون في التظاهرات المطالبة بالاصلاحات.

وضمن هذا السياق، ما زالت قضية اختطاف الناشط المدني البارز في تظاهرات بغداد جلال الشحماني من احد مطاعم العاصمة قبل حوالي العام، تشغل الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي دون نتيجة، وسط صمت حكومي عراقي وتجاهل تام من الاجهزة الأمنية العراقية. وكان الشحماني تعرض قبل الاختطاف، إلى الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد، بتهمة التظاهر من دون موافقات رسمية في آب/أغسطس 2013.

وكان وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي، اكد في كلمة له خلال مؤتمر نسوي في بغداد على أن «حرية التعبير والتظاهر تبقى في خطر ان لم يجد لها حلا ويعمق البعد الاجتماعي والسياسي والفكري والثقافي في العراق باتجاه ديمقراطية حقيقية». وشدد على أن «العراق من أفشل الدول على الإطلاق في مجال تطعيم القانون الوطني بالقانون الدولي»، وأن «العراق يدعي أنه دولة مدنية ديمقراطية ويعترف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يوقعها لكنه يضعها في أرشيف وزارة الخارجية يعلوها الغبار».

ويذكر ان العديد من الناشطين المشاركين في التظاهرات المطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفاسدين، التي تنظم في العاصمة والمدن الاخرى منذ حوالي عام، قد تعرضوا إلى اعتداءات ومضايقات وتهديدات للتوقف عن المشاركة في التظاهرات. وقد تعرض بعض الناشطين إلى الاغتيال او الخطف او الاعتقال او الاعتداء بالضرب من اشخاص مجهولين، وذلك لايقاف التظاهرات ولكنها استمرت بسبب عدم قدرة الحكومة على الحد من الفساد وهدر المال العام وانهيار الاوضاع الاقتصادية في البلد.