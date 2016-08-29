﻿مخاوف في الخليج من توسيع مظلة الرسوم والضرائب على مختلف القطاعات والخدمات

الدوحة ـ»القدس العربي»: شكل إعلان دولة قطر فرض رسوم على المسافرين مستخدمي مطارها الدولي، ذعرا لدى الكثيرين، امتد لشرائح واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي مخافة توسع دائرة الضرائب المفروضة على الخدمات والمواد الاستهلاكية وحتى على الدخل.

التطور الذي كان محل اهتمام الجميع وانتشار التعميم الذي وجه لشركات الطيران بخصوص اعتماد «ضريبة مطار» ستفرض على المسافرين من مطار حمد الدولي تزامن مع قرار أخير لمجلس الوزراء السعودي برفع قيمة التأشيرات وزيادة الرسوم التي تفرضها إدارات الداخلية والمرور على المواطنين والمقيمين والزوار. وأخطرت السلطات القطرية وكلاء السفر بضرورة فرض ضريبة بقيمة 35 ريالاً (نحو 10 دولارات) على كل الرحلات المنطلقة من مطار حمد الدولي بما فيها رحلات الترانزيت. وأخطرت الخطوط الجوية القطرية وكلاء السفر المحليين في تعميمها أن كل مسافر يغادر قطر من مطار حمد الدولي في الدوحة بمن فيهم مسافرو رحلات الطيران العارض سيدفع 35 ريالاً (9.61 دولار) نظير استخدام مرافق المطار. وقال التعميم: إن الرسم سيفرض على التذاكر الصادرة بعد 30 أغسطس / آب، ولأي رحلة بدءاً من أول ديسمبر / كانون الأول فصاعداً. ويعد رسم المطارات ضريبة شائعة في أنحاء أخرى من العالم، وسبق للإمارات العربية المتحدة أن كانت السباقة في اعتماده، إلا أنه لا يزال حديث العهد في دول الخليج التي كانت تتحاشاه، أسوة برسوم وضرائب أخرى سعياً لنيل ميزة تنافسية والتحول إلى مراكز إقليمية.

وكتب أحد النشطاء أن المبلغ حتى لو بدى محدودا إلا أنه وبحسابات أولية من خلال تقديرات عدد المسافرين السنويين الذين يطمح مطار حمد الدولي لاستيعابهم سنويا والذي يرتقب أن يصل 50 مليون مسافر في السنة فإنه قد يصل لنحو نصف مليار دولار. وجاء القرار الأخير بعد فترة من اعتماد الدوحة لخطة تقضي برفع أسعار البنزين المحلية، وجعلها مربوطة بالأسواق الدولية وتحدد مطلع كل شهر.

وتفاعل العديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار الأخير وشكل لبعضهم هاجسا من فقدان الميزة الأساسية التي كانوا يتمتعون بها في إقامتهم في المنطقة وهي الإعفاءات الضريبية والرسوم التي حفزت الكثيرين لترك بلدانهم وخوض غمار تجربة الحياة في الخليج.

وتعتمد دول الخليج في الفترة الأخيرة سياسات تقشف معتبرة رافقتها سلسلة من الإجراءات التي تهدف للتقليل من النفقات وزيادة حجم الإيرادات من قطاعات أخرى بعد تدني أسعار البترول التي تعتبر الممول الرئيسي لموازناتها العامة.

وخلال الشهر الحالي أقر مجلس الوزراء السعودي مرسوما ينص على رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات. وكشفت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على «التفحيط» المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعة عالية والدوران بها بشكل مفاجئ. هذا وتضع الدول الخليجية اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي لم تعلن بعد عن نسبتها النهائية والتي يتوقع أن تُفرَض ابتداءً من عام 2018؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء تدني أسعار النفط وتراجع الإيرادات.

وستعد تلك الضريبة المزمع فرضُها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس الخوري في تصريحات صحافية سابقة أن: «كل دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة، وإذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 2018». من جانبه اعتبر وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في تحديد تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2018.

وجاء تصريح العساف عقب اجتماع استثنائي لوزراء مالية دول الخليج بـالرياض عقد مطلع العام الحالي، قائلا «قطعنا شوطا كبيرا في الضريبتين، إلا أن هناك نقطتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الآن بخصوص ضريبة القيمة المضافة، ونحتاج للبحث فيهما لاكتمال جميع التفاصيل، وسيتم الانتهاء من هذه النقاط خلال الشهر المقبل». وذكر العساف أن تطبيق الضرائب الانتقائية يتراوح بين 50% و100% حسب السلعة، وأن «ضريبة القيمة المضافة ستفرض على السلع المستوردة والسلع المصنعة محليا». وأشار الوزير إلى أن الاجتماع المقبل سيناقش مقترحات أخرى تتعلق بالأغذية وغيرها.

وأضاف أنه «من المقرر تطبيق هذه الاتفاقيات ابتداء من عام 2018، وذلك سيخفف من العجز في ميزانية الدول الأعضاء للمجلس».