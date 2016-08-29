﻿تونس: أي مصير ينتظر حكومة الشاهد… وهل تنجح في حل مشكلات البلاد؟

تونس – «القدس العربي»: لم تتوقف الانتقادات التي طالت رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف الشاهد وفريقه الذي أعلن عنه قبل أيام، فبعد أن حذر السياسيون وزير الحكومة الشاب من «الفشل»، توقع الخبراء والمحللون أن يلجأ إلى تعديل حكومته مجدداً خلال أشهر عدة، مشيرين إلى أنه قد لا يستطيع بفريقه «غير المتماسك» مواجهة التحديات والمشكلات الكبرى في البلاد، فيما دعا بعض المراقبين إلى عدم التسرع في الحكم على مستقبل حكومة الشاهد، ومنحها الفرصة كي تشرع في العمل ليتم لاحقاً تقييمها بشكل موضوعي.

وكان رئيس حكومة تصريح الأعمال الحبيب الصيد عبّر خلال مراسم تسليمه السلطة لخلفه يوسف الشاهد عن دعمه للشاهد، لكنه لمح ضمنياً الى احتمال «فشل» حكومته، مضيفاً «نتمنى أن تواصل هذه الحكومة عملها في أحسن الظروف، لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات. أسوأ شيء لهذه البلاد هو ان نغير الحكومة كل عام».

وربما أراد الصيد تحذير الشاهد من تكرار سيناريو «تهميشه» من قبل الائتلاف الحاكم، والذي يرى البعض أن المسؤول الرئيسي عن «فشل» حكومته الصيد، رغم أن المراقبين يلمسون فرقاً كبيراً بين شخصيتي الصيد والشاهد وفريقيهما الحكوميين.

ويقول المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي «الحبيب الصيد هو ابن الإدارة، حيث قضى حياته كلها في الوظيفة العمومية السامية، وهو مختص في ركيزتين أساسيتين وتونس من أحوج البلدان إليهما، الأولى تتعلق بالتنمية فهو رجل مجاز في الاقتصاد وقضى سنتين في دراسة التنمية الفلاحية في الولايات المتحدة ومن ثم اختص في الأمور الأمنية، حيث قضى سنة كاملة وزيراً للداخلية بعدما قضى لسنوات مدير ديوان لعدة وزراء خارجية، كما كان مستشاراً لرئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في الأمور الأمنية قبل أن يصبح لاحقاً رئيساً للحكومة، بمعنى أنه كان لديه أفق وحيد هو: الدولة والشعب».

ويضيف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «أما خلفه يوسف الشاهد فليس لديه خبرة في الإدارة كما أنه لا يتوفر على الشبكة الخاصة بالوظيفة العمومية السامية والساحة السياسية التي يستطيع الاستنجاد بها عند الضرورة، ومروره بوظيفتين (كاتب دولة للصيد البحري لفترة وجيزة ثم وزير للشؤون المحلية) لم يمنحه الكثير من الخبرة، بمعنى أنه بدأ يلامس السياسة منذ خمس سنوات فقط، كما أنه منحاز أساساً للقطاع الخاص وقد كتب في وقت سابق أطروحة يتحدث فيها عن تحرير المجال الفلاحي وهو يرغب بوضع أراضي الدولة في المزاد العلني والتفريط بالشركات الوطنية لصالح القطاع الخاص، وقد أشار في خطابه أمام البرلمان إلى ضرورة التقشف والاستنجاد بالقطاع الخاص وإلى غير ذلك، وأعتقد أن لوبيات المال والأعمال هي من تسند الشاهد، وفي ظل هذا الوضع لا يستطيع الإنسان أن يتفاءل كثيراً».

وانتقد، في السياق، عدم لجوء الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الإبقاء على الحبيب الصيد في موقع فاعل (بغض النظر عن مهمته) بهدف الاستفادة من خبرته الكبيرة في الإدارة، مضيفاً «رئيس الجمهورية قال عندما طرح مبادرة المصالحة الاقتصادية إن هناك عشرة آلاف موظف سامٍ في البلاد مشلولين أي أنهم لا يساهمون في تقدم البلاد، فإذا قال رئيس الجمهورية إن هيئة الأركان العامة لقيادة سفينة تونس في جميع المجالات (التنمية والثقافة والاقتصاد) مشلولة فماذا تنتظر في المستقبل؟ وكيف ستتحرك هذه الآلة عندما تستدعي شخصاً غريباً عن الإدارة وخالي الوفاض من أي تجربة في هذا المجال».

وكان الشاهد حذر قبل أيام من اتباع حكومته لسياسة التقشف عام 2017 في حال استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، مضيفاً «الدولة ستُجبر على تقليص مصاريفها في الصحة والضمان الاجتماعي، وستكون مجبرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية»، وهو خلق انتقادات عنيفة من قبل المعارضة واتحاد الشغل، اللذين حذرا من ضرب القدرة الشرائية للتونسي وحرمانه من عمله والتفريط بمؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص.

وقال العبيدي «ثمة تضحيات يجب أن يقدمها الشاهد مستقبلاً، فعندما تسمع أن البرلمان سيناقش قانون استثمار جديدة فهذا يعني أن الجهات المتنفذة (مالاً وأعمالاً) تطلب امتيازات جديدة، والحديث الآن عن هدنة اجتماعية يعني أنه ليس هناك زيادة في الأجور، وفي الآونة الأخيرة أصحاب هذا التمشي ودعاة التقشف يتحدثون عن أن كتلة الأجور تضاعفت، وهذا غير صحيح لأن الأجور زادت بنسبة ضئيلة جداً قياساً بزيادة الأسعار».

وأضاف «ثمة حوالي 60 في المئة من الاقتصاد التونسي «موزاي» يعني عصب الحياة في تونس (الاقصاد والمال) في يد المهربين، وهذا يعني أن خيوط اللعبة السياسية ليست بيد الرسمين (السلطة التنفيذية) فما بالك إن كان هؤلاء جاهلين بالشأن العام، كما أن الحكومة تتكون من صنفين: الأول جاؤوا به لتحمل المسؤولية والثاني (نقابيون ويساريون معروفون بشراستهم) سيستخدمونه للدفاع عن الحكومة، وأعتقد أن الشعب لن يسمح لهؤلاء بأن يتحكموا بمصيره، والبلاد لن تقبل الانصياع وراء نزوات بعضهم».

من جانب آخر، أشار العبيدي إلى أن عمر حكومة الشاهد سيكون قصيراً و»لن تتجاوز بضعة شهور وقد ولا تستمر حتى نهاية الثلاثي الأول (الأشهر الثلاثة الأولى) من العام المقبل على أقصى تقدير، إلا إذا وقع تعديلها وتغير نهجها لتستمر لعدة شهور أخرى». ويضيف «ما ننصح به قائد السبسي (المسؤول الأساسي عن تشكيلة الحكومة) هو الاستنجاد بكفاءات مختصة، فلدينا كفاءات من طراز دولي وفي جميع المجالات، وهؤلاء وقع إقصاؤهم في وقت سابق رغم أنهم لم يضروا البلاد، وتونس الآن تحتاج لهم، فهي ليست بلداً فقيراً، ولكنها تعاني من سوء تصرف في الموارد».