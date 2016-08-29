﻿تسليم تاجر أسلحة إسرائيلي لواشنطن لبيعه سلاحا أمريكيا لإيران

الناصرة – «القدس العربي»: فيما كانت إسرائيل ولا تزال تبذل طاقات كبيرة لمحاصرة إيران وشيطنتها في العالم، كشف فيها أمس عن تاجر إسرائيلي زود طهران بأسلحة وعتاد من صنع أمريكي. وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس تسليم هذا التاجر الى الولايات المتحدة التي تتهمه بنقل قطع غيار للطائرات من انتاجها الى إيران، من دون الحصول على تصريح بذلك، بين عامي 2000 و2004، وبين 2012 و2013.

وحسب لائحة الاتهام فقد نقل التاجر خلال الفترة الأولى قطع الغيار الى إسرائيل بواسطة ثلاثة عملاء أمريكيين، وفي الفترة الثانية قام بتصدير قطع غيار للطائرات الحربية من إسرائيل الى إيران، عبر اليونان.

ويتهم التاجر الإسرائيلي بتصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، وبشكل مخالف للقانون الأمريكي الذي يمنع العلاقات التجارية مع إيران. من جهته ادعى التاجر انه قام بتصدير خردة.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في عام 2014 طلبا الى إسرائيل بتسليمها التاجر، وجرت المداولات في الموضوع خلال جلسات مغلقة، ومنع نشر اسم التاجر، رغم انه تم كشفه في السابق. وقبل سنة حددت المحكمة المركزية في القدس المحتلة ان شروط التسليم التي يحددها القانون قائمة. ولكن التاجر التمس الى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية، فقررت أمس، المصادقة على الطلب الأمريكي وتسليمه.

يشار الى ان قرار تسليم التاجر يجب ان يصادق عليه من قبل وزيرة القضاء اييلت شكيد. واشار القاضي يتسحاق زمير في إطار القرار الى عدة أسئلة يطرحها ملف التسليم، وتثير المصاعب، من بينها «سياسة تطبيق القانون المخففة جدا في إسرائيل مقارنة بالمتبع في الولايات المتحدة، في التهم الموجهة للمشبوه».

وكان التاجر قد قدم عدة ادعاءات للمحكمة من بينها إشارته إلى ندرة تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل في مجال الصادرات الامنية، وحقيقة معالجة غالبية المخالفات في هذا الشأن من خلال فرض غرامات مالية. وسبق هذه الحادثة ضابط كبير في الاحتياط شارك هو الآخر بصفقات أسلحة ومعدات أمنية لإيران بطريقة غير مباشرة وتمت محاكمته في إسرائيل قبل سنوات.