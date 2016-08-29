﻿الحكومة تنفي اتهامات للسيسي ببيع جزيرة «تشيوس» المملوكة لمصر في اليونان

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار الكشف عن امتلاك مصر لجزيرة «تشيوس» في اليونان ضجة إعلامية وسياسية كبيرة، وسط عدم علم أغلب المصريين أن مصر لها أملاكاً في إحدى الدول الأوروبية. ونفت الحكومة المصرية أمس اتهامات سياسية وإعلامية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببيع الجزيرة لليونان، كما حصل مع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية، أمس الاثنين، إنها «لم تتنازل عن أي من أملاكها (وقف مصري) بإحدى جزر اليونان»، وذلك بعد يوم من دعوى قضائية تتهم الحكومة المصرية بـ»التنازل» عن جزيرة تملكها في اليونان.

وكان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة «تشيوس» بالبحر الأبيض المتوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب، حسب الدعوى.

وقالت الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف، والخارجية: في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية، طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر، وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغا سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

وكان هيثم الحريري ،عضو مجلس النواب، قد طالب الحكومة المصرية بتوضح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود عام 1997. وقال عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً، في تصريحات إعلامية، إنّ مصر تمتلك جزيرة في اليونان تضم قصراً لمحمد علي باشا حيث كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي والذي قام بعدها بوقفها للأعمال الخيرية، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالى 50 كيلو مترا مربعا وتعد الآن من أهم الواجهات السياحية في اليونان.

ونفى مصدر في رئاسة الجمهورية، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان.

كما أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لما يشاع كذبًا وافتراءً بشأن التنازل عن بعض أملاكنا في جزيرة تشيوس اليونانية.

وأضافت الأوقاف، في بيان لها، أنها لم تتنازل عن أيٍّ من أملاكها لا باليونان ولا بغيرها، مشيرة إلى أن وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الاستثمار في الهيئة وممثلا عن وزارة الآثار وممثلا عن هيئة التنمية السياحية وبعض الجهات الأخرى في الدولة سيتوجه إلى دولة اليونان عقب عطلة عيد الأضحى المبارك لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف في اليونان وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها في مدينة كافالا وجزيرة «تشيوس».

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد علي في اليونان، وتضم 11 ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه.

وأكد الوزير تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر في اليونان، لبحث استثمارها تضم مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد علي في اليونان في شكل مجمع معماري ضخم يعرف باسم «الإيمارت» واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا تحول إلى مزار سياحي يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان عليه.

ولفت الوزير، إلى أن ممتلكات محمد علي ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى في جزيرة تشيوس في اليونان بمساحة 11 ألف متر، ومنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

وهاجم الروائي علاء الأسواني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية ما أثير مؤخرًا عن تنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «هناك جزيرة مصرية اسمها تشيوس كانت اليونان تستأجرها من مصر مقابل مليون دولار سنويًا، السيسي تنازل عن الجزيرة لليونان العام الماضي.شيء مؤسف».

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك شائعات سربت مؤخرا حول تنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان في البحر الأبيض المتوسط، وذلك عقب جلسة لترسيم الحدود مع اليونان، وهناك دعوى أقيمت بإلغاء الاتفاقية، مؤكدا أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، وهي مجرد إشاعة مغرضة. وحذر موسى المصريين بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات لأنها ليست صحيحة، موضحا أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة أكاذيب وشائعات كثيرة.

ويذكر ان الحكومة اليونانية قد رفضت مؤخرا سداد قيمة الإيجار طبقًا للعقد المبرم سنة 1997 وأكّدت أنّ الجزيرة تقع ضمن ملكيتها لليونان طبقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة التي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.