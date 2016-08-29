﻿مقتل عشرات الليبيين مع تضييق الخناق على «الدولة الإسلامية» في سرت

ليبيا – وكالات: بعد توقف استمر ساعات، تجدد القتال صباح أمس الإثنين، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، وتنظيم الدولة الاسلامية ‏الإرهابي، في الأجزاء الأخيرة من شمال مدينة سرت، شمال وسط ليبيا، وسط تقدم سريع للقوات الحكومية.‏

وقال محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص»، إن «القوات تقدمت بشكل سريع باتجاه المعقل الفعلي ‏الأخير لداعش المتمثل في عمارات الجيزة البحرية (الواقعة داخل الحي الأول)».‏

وأضاف «داعش يتواجد حالياً فقط في الجيزة البحرية والقاطع الشمالي للحي الأول، وتحديداً مبنى المصرف المركزي ‏ومدرسة ابن خلدون، فيما تمت السيطرة على مبنى الضمان الاجتماعي، والجامع الكبير، ومربع الكرارمة في الحي ‏الثالث، التي انحسب منها داعش، ولم يتبق سوى مربع الشرارفة المتاخم للجيزة البحرية شمالاً».‏

وأضاف «قواتنا استطاعت الالتفاف على مقاتلي داعش، وسيطرت على طريق عميش الفاصل بين مباني المصرف ‏المركزي ومدرسة ابن خلدون وعمارات الجيزة، مما يعني محاصرة فلول التنظيم داخلها، في وقت بدأت فيه المدفعية ‏بقصف عمارات الجيزة بالتوازي مع قصف جوي للطيران الأمريكي على العمارات».‏

وحول آخر تطورات المعارك، أفاد الغصري «لم يتبق لداعش حالياً إلا مربع الشرارفة في الحي الثالث، ومبنى ‏المصرف المركزي وابن خلدون في الحي الأول، إضافة لعمارات الجيزة فقط، وهم محاصرون في هذه المنطقة التي لا ‏تزيد عن 2 كم مربع فقط». وقال «قواتنا لا زالت تواصل قصف المنطقة بالمدفعية ومن الجو أيضاً، إضافة لمشاركة ‏سلاح البحرية القريب من حي الجيزة»، لافتاً الى أن المعركة لن تطول أكثر من يوم.‏

واعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الاثنين ان المساحة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت تقلصت الى كيلومترين مربعين بعد معارك شرسة قتل واصيب فيها العشرات من عناصر هذه القوات.

وقال المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن غرفة قيادة العملية وافقت ‏على ‏توفير ممر آمن لخروج أسر مقاتلي وقادة تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي، المحاصرين في مدينة سرت (شمال ‏وسط)، مع ‏اقتراب المعركة من ساعاتها الأخيرة.‏

وأفاد «محمد الغصري» فجر الإثنين، بأن القتال قد توقف في الوقت الحالي في الأجزاء الأخيرة من آخر معقلين للتنظيم، من ‏‏أجل السماح لأسر مقاتلي التنظيم ممن تبين أنهم عالقون بالخروج، في مهلة لا تزيد عن (أمس الإثنين)، لافتا أن المرور ‏‏يقتصر فقط على الأطفال والنساء.‏

وأضاف «بالفعل وصلت بعض الأسر وتم إخراجهم، ولكننا نعتقد أن هناك المزيد فالدواعش (عناصر داعش) ‏‏كانوا يعتقدون أن الاحتماء بأطفالهم ونسائهم سيحميهم من الموت»، مؤكداً أن ثمة نداءات وصلتهم من طرف عناصر ‏‏التنظيم تطلب السماح لأسرهم بالمرور إلى خارج مناطق القتال. وبين «الغصري» أن نساء عثر عليهن خلال معارك ‏الساعات ‏الأخيرة في أحد منازل الحي الثالث، مبيناً أن أزواجهن قد تركوهن لدى فرارهم من الحي.

ويأتي قرار عملية «البنيان المرصوص»، بعد ساعات على إعلانها تمكن قواتها من السيطرة على معظم الحي الثالث في ‏‏‏مدينة سرت (شمال وسط)، وهو واحد من آخر معقلين يتواجد بهما جيوب للتنظيم بعد أن خسر مواقعه في المدينة.‏

وقالت القوات الحكومية في بيان انها باتت تحاصر عناصر التنظيم المتطرف «في اقل من كيلومترين مربعين» في اجزاء من معقليه الاخيرين في الحي رقم 1 شمالاً والحي رقم 3 شرقاً اثر هجوم كبير شنته الاحد. واوضحت قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي انها تسيطر حالياً على «اكثر من نصف» الحي رقم 3 و»قرابة 70 بالمئة» من الحي رقم 1.

وقال مستشفى ميداني إن 34 مقاتلاً ليبيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 180 الأحد لدى تقدمهم صوب المعاقل الأخيرة ‏لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة سرت الساحلية.‏

وخلال الحملة المستمرة منذ ثلاثة أشهر نجحت القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية والمدعومة من الأمم المتحدة وتساندها ‏ضربات جوية أمريكية منذ أول آب / أغسطس في إجبار المتشددين على التراجع إلى منطقة سكنية صغيرة بوسط ‏سرت. واستؤنف القتال العنيف الأحد بعد توقف لمدة أسبوع.‏

ومن بين المعالم التي استعادتها القوات الحكومية الاحد، مسجد قرطبة في الحي رقم 3 الذي اطلق عليه تنظيم الدولة ‏الاسلامية اسم ابو مصعب الزرقاوي بعيد سيطرته على المدينة المتوسطية في حزيران/يونيو 2015.‏ والزرقاوي الذي قتل في غارة امريكية في العراق في العام 2006 ينظر اليه على انه احد ابرز مؤسسي تنظيم الدولة ‏الاسلامية.‏

وذكرت القوات الحكومية في بيانها أمس ان التنظيم المتطرف احرق مكتبة المسجد في بداية سيطرته على سرت، وقتل فيه ‏شيخاً، واستخدم ساحته في «عمليات تنكيل واعدام عدد من اهالي سرت على يد العصابة الظالمة».‏

ونشر المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» على صفحته على موقع فيسبوك صورة للمسجد وقد طليت أبوابه ‏الثلاثة باللون الأسود وعلقت فوقها لافتة كبيرة سوداء كتب عليها «مسجد الشيخ ابي مصعب الزرقاوي تقبله الله».‏ كما نشر المركز صوراً لاسلحة قال انه عثر عليها خلال المعارك وبينها قذائف صاروخية، وصوراً لجثث اشخاص مسلحين ‏قال انها تعود الى عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية.‏

وتقول الكتائب الليبية ومعظمها من مدينة مصراتة إنها اقتربت من النصر في سرت لكنها تواجه صعوبات لحماية نفسها من ‏التفجيرات الانتحارية ونيران القناصة والألغام الأرضية.وتقدمت كتائب عديدة متمركزة قرب ساحل سرت الأحد عدة مئات ‏من الأمتار باتجاه الشرق عبر الحي رقم واحد في سرت كما اجتاح مقاتلون آخرون مواقع للدولة الإسلامية في حرب شوارع ‏إلى الجنوب.‏ وقال مقاتل أصيب في الحملة يدعى رفعت يحيى «الآن نحن على وشك السيطرة على الحي رقم واحد وسوف نحاصرهم في ‏الحي رقم ثلاثة. مازلنا ننتظر القسم الشرقي لتحقيق المزيد من التقدم».‏

واستخدم المقاتلون الدبابات والقذائف الصاروخية والأسلحة المضادة للطائرات لقصف مواقع القناصة التابعة للدولة ‏الإسلامية.وقالت القوات التي تقودها كتائب مصراتة إنه كانت هناك خمس محاولات لتفجير سيارات ملغومة الأحد «في ‏محاولة يائسة لعرقلة التقدم» لكن سيارة ملغومة واحدة منها على الأقل دمرت قبل أن تصل إلى هدفها.‏ وكان كل سكان سرت تقريباً ويقدر عددهم بنحو 80 ألف شخص قد غادروا المدينة بعدما سيطرت الدولة الإسلامية عليها ‏بالكامل العام الماضي وحولتها إلى معقل إقليمي للتنظيم وعززت وجودها في نحو 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي.‏

وشنت الولايات المتحدة عشرات الضربات الجوية ضد مواقع الدولة الإسلامية وسياراتها في سرت. وقالت القيادة العسكرية ‏الأمريكية في أفريقيا الأسبوع الماضي إن طائرات هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية من طراز ايه اتش-1 دبليو ‏سوبركوبرا تستخدم في العملية إلى جانب طائرات بدون طيار وطائرات أخرى.‏

وقال أحد قادة الكتائب على خط الجبهة الغربي إن ضربات جوية نفذت أثناء الليل قبل تقدم القوات الليبية. وأضاف «الليلة ‏الماضية قام أصدقاؤنا بعمل طيب… في الحقيقة هم يتمتعون بالدقة وهم جيدون جدا». وتوجد فرق صغيرة من القوات الخاصة ‏الغربية على الأرض في سرت ومصراتة تقدم دعماً في مجال المخابرات والدعم اللوجستي والاستراتيجي.‏ ويقول قادة ليبيون إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية ربما فروا مع بدء حملة استعادة السيطرة على سرت في أيار/ مايو وإن ‏المقاتلين يسعون لتأمين المنطقة الصحراوية إلى الجنوب والغرب من سرت.‏

وانطلقت عملية «البنيان المرصوص» في أيار/ مايو الماضي، بهدف إنهاء سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على سرت، عبر ثلاثة محاور ‏هي (أجدابيا – سرت) و(الجفرة – سرت) و(مصراتة – سرت)، وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، ‏وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.‏