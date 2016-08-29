﻿البوليساريو تقرع طبول الحرب وموريتانيا تنصح بالتروي وتضع قواتها في حالة استنفار وتراقب الوضع بقلق

نواكشوط – «القدس العربي»: تحولت الحدود الموريتانية المغربية وبخاصة شريطها المحاذي لمنطقة الكركارات أمس إلى نقطة توتر جديدة مقلقة، بعد أن دفعت حركة البوليساريو بمفرزة من قواتها البرية إلى هذه المنطقة محتجة على أعمال تطهير وترميم لمنطقة قندهار تنفذها منذ أيام مصالح وزارة التجهيز المغربية تحت حراسة عسكرية لافتة.

وشددت جبهة البوليساريو ضغوطها في اتجاهات مختلفة حيث وجهت، إلى جانب دقها لطبول الحرب بمرابطة قواتها على مقربة من الكركارات، شكوى للأمم المتحدة محاولة انتزاع تنديد دولي بعملية التطهير المغربية التي أكدت الجبهة في شكواها، أنها خرق سافر لوقف إطلاق النار بين المغرب والجبهة الساري منذ التوقيع على اتفاقيته عام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفيما تلزم السلطات الموريتانية الصمت إزاء التطورات الجارية على الحدود الشمالية، أكدت مصادر مقربة من قيادة الأركان الموريتانية فضلت حجب اسمها «أن موريتانيا تراقب بقلق بالغ مصادر ما يجري على المنطقة الحدودية». وأوضحت المصادر «أن جبهة البوليساريو أطلعت موريتانيا على رؤيتها للأوضاع وعلى الإجراءات التي ستتخذها، حيث نصحها الجانب الموريتاني بالتروي وضبط النفس».

هذا وذكرت مصادر صحافية محلية «أن موريتانيا أعلنت حالة استنفار قصوى على حدودها الشمالية، بعد أن دفعت جبهة البوليساريو بقوة عسكرية إلى منطقة «قندهار» الحدودية، لوقف أعمال الطريق الذي تتولى آليات مغربية تعبيده بمنطقة «الكركرات» على الحدود بين موريتانيا والمغرب».

هذا ما نشرته صحيفة «زهرة شنقيط» الآنية الموريتانية المستقلة ذات الاطلاع الواسع، بدون أن يتأكد الأمر من مصادر رسمية موريتانية.

وتحدثت مراقبون عن تحرك قوة عسكرية صحراوية قوامها عشر سيارات نحو المنطقة الحدودية المشتركة وعن تمركزهذه القوة غير بعيد من مكان أشغال التعبيد الذى تنفذه المصالح المغربية حيث ترابط قوة عسكرية مغربية. وقد رابطت قوات تابعة للأمم المتحدة في منطقة فاصلة بين منطقتي تمركز القوات المغربية والصحراوية لتفادي أي تصعيد.

ونقل عن جبهة البوليساريو مطالبتها الأمم المتحدة بالضغط على المغرب لسحب آليات تعبيد الطريق والكف عن أي أعمال في المنطقة المتنازع عليها كخيار وحيد لتفادي مواجهة عسكرية خطيرة.

وأكدت جبهة «البوليساريو»، وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية، «أن الشعب الصحراوي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل بالممارسات العدوانية المغربية الطائشة في المنطقة العازلة في الكركارات»، داعية الجماهير الصحراوية إلى «التأهب لمواجهة مخططات ومؤامرات العدو».

وطالبت البوليساريو الأمم المتحدة «باتخاذ الخطوات الضرورية للوقف الفوري للأشغال التي تقوم بها دولة الإحتلال المغربية في المنطقة العازلة في الكركارات، وسحب العتاد والعناصر العسكرية والمدنية بدون تأخير».

وتعود أسباب هذا التوتر لعملية تطهير مضادرة للتهريب قام بها المغرب يوم الـ14 من آب/ أغسطس الجاري على مستوى منطقة الكركارات المحادة لموريتانيا، وهي العملية التي أسفرت عن تفكيك نقاط لتجمع السيارات المهربة، واحتجاز 600 سيارة.

وأثارت هذه العملية جبهة البوليساريو التي اعتبرت عملية التطهير المغربية عملية عسكرية مغربية منفذة داخل المنطقة الفاصلة (واقعة في التراب المغربي وخاضعة لإشراف الأمم المتحدة).

وأكدت السلطات المغربية أن منطقة الكركارات نقطة المرور الوحيدة بين موريتانيا والمغرب، منطقة بالغة الحساسية يتخذها المهربون مركزاً لتهريب المخدرات والسيارات والعملات والمحروقات.

وينشغل المغرب أكثر بإمكانية عبور الإرهابيين إلى أراضيه من النقطة الحدودية المشتركة مع موريتانيا، قادمين من مالي ومن منطقة الساحل عبر التراب الموريتاني.