﻿أروى تطرح أغنية «بالهداوة»على اليوتيوب

القاهرة «القدس العربي»: بعد النجاح الذي حققتة الفنانة اليمنية أروى في تقديم برنامج «الليلة دي» الذي عرض على قناة «سي بي سي» المصرية وحقق نسبة مشاهدة عالية، تطلق أروى أغنية تحمل اسم «بالهداوة» التي طرحتها على قناتها الخاصة على اليوتيوب وعبر العديد من الإذاعات المصرية والعربية والخليجية.

أروى تطرح للمرة الأولى الأغنية على قناتها مع تصوير خاص خلف الكواليس خلال تسجيل الأغنية في استديو هاني محروس، في هذا الصدد قالت أروى إنها سوف تصور الأغنية بطريقة الفيديو كليب في مصر وسط جمهورها قريباً.

أغنية «بالهداوة» ليست الأغنية الأولى لأروى باللهجة المصرية حيث سبق وقدمت أغاني حصدت نجاحات منها «مخبي عليا» و «عينك» و «حاسس بيا» والتي تصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية والعربية والتي تتوقع بدورها لأغنية بالهداوة» أن تحصد نجاحا كبيرا .

أغنية «بالهداوة» كلمات وألحان الشافعي ومن توزيع أحمد إبراهيم وهندسة صوت هاني محروس وتم التسجيل باستوديوهات هاني محروس.