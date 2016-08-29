﻿إعادة زجاجة فيها رسالة لملقيتها بعد أن ظلت طافية لـ21 عاماً

■ ولينجتون ـ د ب أ: ذكر موقع « ستاف « الإلكتروني الاثنين أنه سوف تتم إعادة رسالة موضوعة في زجاجة لملقيتها، بعد أن ظلت 21 عاماً طافية على صفحة الماء في بلدة بيكتون الساحلية في نيوزيلندا.

وفي آذار/مارس 1995، قامت كورتني ستيفنسون وهي في الثامنة من عمرها بإلقاء زجاجة بداخلها رسالة في المياه. وبعد أكثر من عقدين، عثر الساكن المحلي ريتشارد جوميز على الزجاجة بينما كان يسير على الشاطئ في جزر تشاتام النائية في نيوزيلندا.

طفت الزجاجة مسافة 800 كيلومتر عبر جنوب المحيط الهادي.وقال لموقع (ستاف) «لقد دهشت لمعرفة كم عمر الزجاجة « مضيفاً أنه ربما تكون المياه حملتها إلى القارة القطبية الجنوبية ثم عادت.حاول جوميز وعائلته التواصل مع ستيفنسون بالاتصال بالرقم الذي دونته على الرسالة قبل تلك السنوات.

وعندما وجدوا أن الخط الأرضي مفصول، لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووصلوا إلى ستيفنسون في أقل من 12 ساعة رغم أن لقبها كان قد أزيل من الرسالة. وقالت ستيفنسون على موقع فيس بوك إنها بالكاد تصدق أنه تم اكتشاف الرسالة. وأضافت «رجل لطيف في جزر تشاتام تعثر في /زجاجة بها رسالة/ أرسلتها من شاطئ شيلي في بيكتون بينما كنت في الثامنة من العمر «.