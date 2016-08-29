﻿ قريبا: طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية

■ إسطنبول ـ الأناضول: أعلن الطيار السويسري «أندريه بورشبيرغ» أحد مبتكري طائرة «سولار إمبلس2» التي نجحت في التحليق حول العالم بدون استخدام الوقود التقليدي، اعتزام فريقه ابتكار وإنتاج طائرة بدون طيار تعمل كلياً بالطاقة الشمسية، وقادرة على التحليق في الهواء لمدة 6 أشهر دون توقف.

وقال إن فريقه يسعى لتفعيل مشروع الطائرة دون طيار العاملة بالطاقة الشمسية، في غضون عامين، مضيفًا: «سيمكن استخدام هذا النوع من الطائرات في العديد من المجالات وخاصة في قطاعي الاتصالات والزراعة والبيئة».

وحسب بورشبيرغ، فإن الطائرات دون طيار توفر خدمات أفضل من الأقمار الصناعية، لأن الأخيرة تعجز عن البـقـــاء ثابـــتــة في الهواء وتضطر للتجول حول الأرض، على عكس الأولى التي يمكن إنزالها إلى الأرض في كل وقت، وإجراء التعديلات اللازمة في هيكلها.

وأشار الطيار السويسري إلى أن الطائرة الجديدة ستكون قادرة على التحليق في طبقة «ستراتوسفير» على ارتفاع 20 كيلومتراً فوق مجال التحليق الطبيعي، لافتًا إلى وجود العديد من الشركات العالمية التي تجري بحوث لإنتاج طائرات بدون طيار قادرة على العمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف: «تعمل كل من شركات «فيسبوك»، و«غوغل»، و«بوينغ»، و«إيرباص»، على مشروع إنتاج طائرة بدون طيار تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية، حيث تهدف «غوغل» و«فيسبوك» لزيادة سرعة الأنترنت، وابتكار وسائل اتصال بعيدة المدى بفضل هذه الطائرات، في حين تسعى «بوينغ» و«إيرباص» لتعزيز مكانتهما في القطاع الذي يُعتقد أنه سيحُل محل الأقمار الصناعية».

وتوقّع بورشبيرغ، أن تحقق الطائرات بدون طيار العاملة بالطاقة الشمسية تقدمًا كبيرًا في تسريع الإنترنت وعمله بدون انقطاع، عبر إنشاء شبكة خاصة تتمتع بمسارات مختلفة تحلق فيها تلك الطائرات»، مشيرًا أن هذه الآليات ستكون قادرة على العمل 6 أشهر بدون توقف، وسيمكن استخدامها أيضًا في البحوث المتعلقة بالجغرافيا وتلوث الهواء.

كما أشار إلى أن الأبحاث والمشاريع، التي تعمل عليها الشركات العالمية لإنتاج الطائرات المذكورة، تُحفّز على تطوير القطاع بشكل أكبر، وقال: «في الحقيقة هناك سوق كبير يمكن استغلاله في هذا القطاع». وأوضح أن الأعوام الخمسة المقبلة قد تشهد إنتاج طائرات صغيرة ومتوسطة تعمل بالكهرباء، مشيرًا في هذا السياق، إلى أن وكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» تعمل على هذا المشروع في الوقت الراهن، بينما تسعى شركة «إيرباص» إلى إنتاج طائرات هجينة تعتمد على الكهرباء وقادرة على استيعاب 19 شخصًا.