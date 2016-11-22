البلدان التي تنتظر دورها للانضمام للاتحاد الاوروبي

بروكسل – ا ف ب: احتفلت كرواتيا امس الاحد بانضمامها رسميا الى الاتحاد الاوروبي، بينما لا تزال دول عدة تنتظر دورها في هذه الخطوة.في ما يلي البلدان التي تأمل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في ختام عملية صعبة ومعقدة:*الدول التي تجري مفاوضات :- تركيا :بدأت مفاوضات الانضمام في 2005 لكنها تراوح مكانها بسبب معارضة دول اوروبية مثل المانيا وايضا رفض انقرة تطبيع علاقاتها مع قبرص التي تحتل القوات التركية قسمها الشمالي منذ 1974.وقدمت انقرة ترشيحها للانضمام في 1987 وتم قبول هذا الطلب مبدئيا قبل اكثر من 15 سنة.-ايسلندا :مفاوضات الانضمام جارية منذ تموز/يوليو 2010 ولم تفتحبعد الملفات الحساسة مثل الصيد.والائتلاف الجديد من اليمين الوسط الذي وصل الى السلطة في الربيع غير متحمس للانضمام الى الاتحاد كالحكومة السابقة، ولن يتابع مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي قبل تنظيم استفتاء لتحديد ما اذا كان الايسلنديون يريدون ام لا الانضمام.وايسلندا حققت الكثير من التكامل في الاتحاد الاوروبي لانها عضو في المجال الاقتصادي الاوروبي والجمعية الاوروبية للتبادل الحر ومجال شنغن. وقسم كبير من قوانين الاتحاد الاوروبي مطبقة في ايسلندا التي ابرمت اتفاقا ثنائيا للتبادل الحر مع المجموعة الاقتصادية الاوروبية في 1972. وثلثا مبادلاتها التجارية الخارجية مع دول الاتحاد الاوروبي- مونتينيغرو: بدأت مفاوضات الانضمام في حزيران/يونيو 2012. واغلقت بودغوريتشا في نيسان/ابريل الفصل الثاني من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي من اصل 35 فصلا.واكد المسؤولون الاوروبيون مرارا ان لمونتينيغرو مستقبلا اوروبيا لكنهم يصرون على ان تضمن السلطات في هذه الجمهورية من يوغوسلافيا السابقة استقلالية القضاء وتكافح الجريمة المنظمة والفساد. اما الفصول المتعلقة بالقضاء فلم تجر بعد مفاوضات بشأنها.الدول المرشحة– جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة :حصلت على وضع الدولة المرشحة في كانون الاول/ديسمبر 2005. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2009 اوصت المفوضية بفتح مفاوضات الانضمام، لكن المسؤولين الاوروبيين لم يعطوا بعد الضوء الاخضر. وترفض اليونان، التي تؤيد رسميا انضمام مقدونيا الى الاتحاد الاوروبي، بان تستخدم هذا الاسم الذي يطلق على منطقتها الشمالية وتعتبره يونانيا تاريخيا وتقترح تسمية ‘مقدونيا الشمالية’.– صربيا :حصلت على وضع الدولة المرشحة في اذار/مارس 2012. لكن المفاوضات لم تبدأ بعد. وبعد اتفاقها التاريخي مع كوسوفو حول تطبيع علاقاتهما في نيسان/ابريل، تأمل صربيا في الحصول على موعد لبدء هذه المفاوضات خلال القمة الاوروبية في نهاية حزيران/يونيو.

*الدول المرشحة المحتملة :

- كوسوفو :اعلن اقليم كوسوفو استقلاله عن صربيا في 2008 الذي لا تزال ترفض بلغراد (ودول من الاتحاد الاوروبي مثل اسبانيا) الاعتراف به. وبعد اتفاق مع صربيا اوصت المفوضية الاوروبية بفتح مفاوضات حول اتفاق استقرار وشراكة مع الاتحاد الاوروبي.

– البانيا :قدمت تيرانا طلبا للانضمام الى الاتحاد في 2009. والشرط الاساسي الذي فرضته المفوضية الاوروبية هو تنظيم انتخابات تشريعية طبقا للمعايير الدولية والاوروبية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

- البوسنة والهرسك :من من آخر الدول الاخرى في البلقان في تقربها من الاتحاد الاوروبي. فهي لم تعدل بعد دستورها الذي اعتبرته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تمييزيا حيال المسيحيين واليهود ويخص اعضاء المجموعات الثلاث ‘التأسيسية’ (الصرب والمسلمون والكروات) حق ان ينتخبوا في مجلس الشيوخ وفي الرئاسة الثلاثية للبلاد.

- الجمهوريات السوفياتية السابقة :تعتبر المفوضية الاوروبية ست جمهوريات سوفياتية سابقة (جورجيا وارمينيا واذربيجان واوكرانيا ومولدافيا وبيلاروسيا) دولا مرشحة محتملة للانضمام. وهي مجموعة في اطار ‘شراكة شرقية’ ويعد انضمامها المحتمل هدفا على الأجل الطويل.