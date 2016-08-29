أكثر من مليون شخص يشاركون في مهرجان لندن

لندن- القدس العربي– من محمود أبو نعمة: شارك أكثر من مليون شخص في مهرجان لندن لهذا العام، والذي يقام في منطقة نوتينج هيل، في وسط العاصمة لندن.

و المهرجان السنوي يقام منذ العام 1964، ويعتبر أضخم مهرجان يقام في الشارع في أوروبا يقيمه الأفارقة والكاريبيون المقيمون في بريطانيا، لإحياء تراثهم وثقافتهم.

“القدس العربي” تجولت في المكان الذي كان مفعماً بأجواء من الفرح، وتراقص الحاضرون على الألحان الأفريقية والكاريبية في جوّ يمثّل التنوع الثقافي والعرقي الذي تتمتع به لندن دون غيرها من المدن الأوروبية.

وأطلق المشاركون الصافرات، وهذه أحد طقوس المهرجان السنوية، كما تزيّنت الشوارع بالأعلام المختلفة للجاليات المشاركة في هذا المهرجان، وقدم المشاركون في المهرجان الأطباق الشعبية لبلدانهم، والتي تركزت على اللحوم البيضاء بالإضافة إلى الذرة المشوية.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كامرون انتقل للعيش في هذا الحيّ بعد استقالته من منصبه، وقد أغلقت الشرطة البريطانية الشوارع المؤدية إلى منزله في تلك المنطقة.