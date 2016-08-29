مقاتلات روسية تستهدف إدلب السورية بـ”قنابل فوسفورية”





إدلب- الأناضول- قصفت الطائرات الحربية الروسية، مناطق تابعة للمعارضة السورية المسلحة بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، بقنابل فوسفورية، حسب مصادر في الدفاع المدني بالمحافظة.

ووفقاً للمعلومات الواردة من المصادر ذاتها، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، فإن الطائرات الحربية الروسية قصفت بلدات معرة النعمان وبنّش وسراقب بقنابل “الفوسفور” المحرمة دولياً.

وأضافت المصادر أن القنابل أدت لإصابة عدد كبير من السكان بجروح مختلفة، وأن النيران اشتعلت في المناطق التي سقطت عليها القنابل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.