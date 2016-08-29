واشنطن تعلن وصول آخر دفعة من خطة أوباما باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري





واشنطن- الأناضول- أعلن البيت الأبيض الإثنين وصول الدفعة الأخيرة من اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، والمتمّمة لوعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي أطلقه العام الماضي بقبول 10 آلاف لاجئ سوري خلال السنة المالية لعام 2016.

وقالت مستشارة أوباما لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، في بيان للبيت الأبيض: “قبل أقل من عام مضى، وفي استجابة لأزمة دولية تاريخية للاجئين، تتعلق بملايين السوريين الفارين من العنف والنزاع، أمر الرئيس أوباما إدارته بزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين يتم منحهم ملاذاً آمناً في الولايات المتحدة”.

وأضافت رايس: “يسرني أن أعلن بأننا سنحقق هذا الهدف قبل شهر من الموعد المحدد حيث نستقبل تتمة 10 آلاف لاجئ سوري اليوم”.

ورحبت رايس باللاجئين السوريين الذين ستستقبلهم بلادها هذا العام قائلة: “أتقدم بأدفأ مشاعر الترحيب، نيابة عن الرئيس (أوباما) وإدارته، لكل وجميع الوافدين السوريين إضافة إلى العديد من اللاجئين الآخرين القادمين هذا العام من مختلف بقاع العالم”.

وحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الإنترنت، فقد استقبلت أمريكا الاثنين 148 لاجئاً سورياً‎ ليصل عدد اللاجئين السوريين خلال شهر أغسطس/آب إلى ألفين و575، و10 آلاف و126 لاجئاً خلال السنة المالية 2016.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقبل 85 ألف لاجئ من مختلف أنحاء العالم نهاية السنة المالية الحالية، بما في ذلك 10 آلاف لاجئ سوري، وصلت آخر دفعة منهم الاثنين.

وسبق أن وعد الرئيس باراك أوباما العام الماضي بزيادة عدد اللاجئين الذين تحتضنهم الولايات المتحدة سنوياً عن طريق قبول 10 آلاف لاجئ سوري خلال السنة المالية 2016.

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر/تشرين أول، وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من العام الذي يليه.

ويعتزم الرئيس الأمريكي عقد اجتماع لحكام الولايات الأمريكية لمعالجة أزمة اللاجئين، بعد أن أعلنت أكثر من 30 عن رفضها لاستقبال اللاجئين السوريين “لأسباب أمنية”‎.