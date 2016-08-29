رجل من ماساتشوستس خزّن أسلحة ودرسَ مهاجمة الشرطة أو مسجد





بوسطن- رويترز- قال ممثلو ادّعاء اتحاديون يوم الاثنين إن رجلاً من بوسطن اعتقل في مطلع الأسبوع قام بتخزين أسلحة بشكل غير قانوني، في انتهاك لأمر قضائي، ودرسَ مهاجمة مركز للشرطة أو مسجد.

ومثل جوزيف كارجيلو (40 عاماً) من بوسطن في ماساتشوستس أمام المحكمة ليواجه اتهامات بحيازة ذخيرة، بالمخالفة لأمر قضائي يحظر عليه ذلك، بعدما عثر مكتب التحقيقات الاتحادي على ترسانة في منزله شملت أجزاء بندقية وست مجلات خاصة بالذخائر وصواعق كهربائية ومتفجرات.

وأظهرت وثائق قضائية قدمها مدّعون اتحاديون في بوسطن، واطّلعت عليها “رويترز″، أن كارجيلو أبلغ شاهداً يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون أنه فكر في تفجير مركز للشرطة أو مسجد، وأنه يخشى أن تكون الولايات المتحدة تنزلق إلى الفوضى.

وقال المدّعون إنه بتفتيش منزله جرى العثور على ملاحظات مكتوبة تهدد المسلمين.

ونفى كارجيلو خلال ظهوره أمام المحكمة لفترة وجيزة ارتكاب أي مخالفات.