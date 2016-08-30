إسبانيا: “الحزب  الاشتراكي” يتشبث بموقفه الرافض لدعم مرشح “الحزب الشعبي” لرئاسة الحكومة

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: في اجتماع دام أقل من نصف ساعة; لم يتوصل الغريمان التقليديان إلى حلI وسط يمكن أن يساهم بالدفع إلى تنصيب رئيس للحكومة، والذي يبدو أنه أمر عسيرالتحقق حالياً، لعدم التوفر على أغلبية مريحة لأي حزب، بسبب دخول فاعلين جدد للمعترك السياسي، مما يجعل تشكيل حكومة واضحة الاختيارات شيئاً معقداً.

واللقاء الذي دار اليوم بين ماريانو راخوي، زعيم “الحزب الشعبي”، وبيدرو سانشيث، قائد ”الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني” لم يسفر عن أي تغير في المواقف المعلنة سلفاً.

وكان ماريانو راخوي يهدف من خلال لقائه إقناع بيدرو سانشيث بالتصويت الإيجابي، أوعلى الأقل الامتناع عن التصويت في المرحلة الثانية، كحلّ يساهم في تجنب حالة الانحباس نتيجة عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة.

وعن رأيه في أهمية هذا الاجتماع صرّح الزعيم الاشتراكي بأنه ‘‘كان يمكن الاستغناء عنه تماما’’.

وبالمقابل اعتبر الزعيم اليميني بأن ‘‘الحوار لا يجب الاستغناء عنه أبداً’’، وأن الإخفاق ‘‘يضرّ بمصداقية إسبانيا كدولة’’.

وأضاف ماريانو راخوي قائلاً “إن الحزب الاشتراكي لديه المفتاح”، وحسب المتتبعين فماريانو يحاول رمي الكرة في ملعب الخصم وتحميله مسؤولية الإخفاق في تشكيل الحكومة.

وتابع ماريانو “لم نتمكن في إحراز أي تقدم..الحزب الاشتراكي هو دائما الحل”. كما أعلن راخوي أنه سوف يستمر في محاولة إقناع سانشيث بعد فشل تنصيبه المرتقب يوم الجمعة.

فيما اعتبر بيدرو سانشيث ‘‘أن المسؤولية سيتحمل نتائجها راخوي، وليس الحزب الاشتراكي’’. لكنه لم يكشف بصراحة عن استعداده للمحاولة مرة أخرى في حال فشل المرشح اليميني.

في انتظار المفاجأة أثناء التصويت

واليوم سيقدم ماريانو راخوي برنامج تحالفه أمام مجلس الشعب الإسباني، وبعد ذلك ستتم مناقشة برنامجه من طرف ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس.

ويوم الأربعاء ستعرض إمكانية تنصيب الزعيم اليميني، للمرة الثانية، كرئيس للحكومة الإسبانية المقبلة، ويتعين عليه في هذه الحالة حصوله على أغلبية مطلقة (176)، من أصل 351 نائباً بالمجلس، بينما لا يضم تحالفه سوى 169(“الحزب الشعبي” 137، وحزب “ثيودادانوس’’ 32، بالإضافة إلى صوت ‘‘التحالف الكناري’’)، أي أنه يحتاج إلى 6 أصوات أخرى لمصلتحه

وفي حالة فشل راخوي في التوفر على أغلبية مطلقة سيتعين عليه العودة إلى المجلس مرة أخرى يوم الجمعة المقبلة، لكن يكفي أن يضمن امتناع 11عضواً لتسهيل تنصبيه.

ويكون التصويت في الجولتين فردياً، حيث ينادى على كل عضو باسمه و يجيب، بنعم أو لا، علانية.

فهل سيتمكن راخوي من خلق المفاجأة؟