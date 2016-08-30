وزارة الدفاع السويسرية ترجح تحطم احدى مقاتلات سلاح الجو بعد فقدان اثرها

جنيف- أ ف ب- اعلنت وزارة الدفاع السويسرية أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو السويسري فقد أثرها بعد ظهر الاثنين بينما كانت تحلق فوق جبال الألب في وسط سويسرا، يمكن أن تكون قد تحطمت.

وكانت المقاتلة من طراز اف ايه 18 سي، ذات المقعد الفردي، تجري تمرينا مع طائرة ثانية، عندما قطعت جميع الاتصالات اللاسلكية مع الطيار عند الساعة 16,05 (14,05 ت غ)، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

واضافت الوزارة ان الطائرة “مفقودة مذذاك الوقت”، مشيرة الى اطلاق عملية بحث واسعة عنها.

ورجحت أن تكون الطائرة قد تحطمت قرب منطقة سوستين في وسط سويسرا وهي منطقة يصعب جدا الوصول اليها.

وشاركت طائرتا هليكوبتر في عمليات البحث، غير ان حلول الليل وحال الطقس أجبراهما على التوقف، بينما واصل فريقا إنقاذ ميداني ومتسلقون من ذوي الخبرة البحث عن الطائرة ليل الاثنين.

في حزيران/ يونيو، اصطدمت مقاتلتان سويسريتان من طراز “تايغر اف 5 اي” خلال تدريب في هولندا واشتعلت النار في احداهما قبل ان تتحطم لكن قائدها استطاع الخروج منها.