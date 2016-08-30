بث مباشر لوقائع محاكمة قطب الإنترنت “دوتكوم” من محكمة نيوزيلندية

ولينجتون- د ب أ- من المقرر أن يتم بث وقائع جلسات استئناف قطب الإنترنت “كيم دوتكوم” على قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق النشر عبر موقع يوتيوب من محكمة أوكلاند العليا، بحسب ما أعلنه دوتكوم اليوم الثلاثاء.

وأكدت المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية أن القاضي موراي جيلبرت قرر الموافقة على طلب دوتكوم ببث وقائع جلسات الاستئناف التي يتوقع أن تستمر ستة أسابيع عبر الإنترنت.

وقال دوتكوم إنه سوف ينشر رابطا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يمكن من خلاله متابعة المحاكمة، وذلك في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: “يفتح هذا آفاقا جديدة. نيوزيلندا في طليعة العدالة الشفافة”.

وصدر حكم في كانون أول/ ديسمبر الماضي بأن “دوتكوم” وزملاءه السابقين ماتياس أورتمان وبرام فان دير كولك وفين باتاتو، مؤهلون لتسليمهم إلى الولايات المتحدة، لكنهم استأنفوا الحكم.

وتم إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة في كانون ثان/ يناير 2012 بعد ان داهمت الشرطة ضيعة “دوتكوم” الريفية في أوكلاند وذلك لصلتهم بأنشطة غير قانونية تتعلق بموقعهم الإلكتروني السابق “ميجا أبلود” لتبادل الملفات والتخزين على الإنترنت والذي أغلقته السلطات الأمريكية.

وفي حال تسليمهم وثبوت إدانتهم في الولايات المتحدة، فإن الرجال الأربعة قد يقضون عشرات الأعوام خلف القضبان.