السلطات الفنزويلية تطرد فريقا لقناة “الجزيرة” بعد وصولهم لتغطية تظاهرة للمعارضة

كراكاس- أ ف ب- اعلنت نقابة الصحافيين الفنزويليين مساء الاثنين أن السلطات امرت بإبعاد فرق تابع لقناة “الجزيرة” الفضائية وصل الى كراكاس لتغطية تظاهرة يفترض ان تنظم الخميس بدعوة من المعارضة.

وقالت النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة إن طاقم القناة القطرية المؤلف من ثلاثة اشخاص اوقف عند وصوله الى مطار مايكيتيا الدولي بالقرب من كراكاس.

وكتبت النقابة على حسابها على تويتر ان “الصحافية تيريزا بو والمنتجة لاغمي تشافيز ومصور من الجزيرة اوقفوا في مايكيتيا وصودرت اجهزتهم”.

ولم تؤكد النقابة اسم المصور، لكن وسائل الاعلام قالت انه ماريانو روزيندي.

وقالت النقابة “علمنا ان فريق الجزيرة الذي اوقف في مايكيتيا سيتم ابعاده في الساعات الاولى من يوم غد (الثلاثاء) إلى كولومبيا”.

واضافت ان الفريق وصل من الارجنتين “لتغطية احداث الاسبوع في فنزويلا”.

وتسود أجواء من التوتر الشديد في فنزويلا حيث تطالب المعارضة منذ اشهر بإجراء استفتاء لاقصاء الرئيس نيكولاس مادورو.

وتستعد المعارضة لمسيرة كبرى في الاول من ايلول/ سبتمبر في جميع انحاء البلاد لتكثيف الضغط على الرئيس.