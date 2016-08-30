هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على السفارة الصينية في قرغيزستان

بشكيك- أ ف ب- اعلنت الشرطة ان سيارة مفخخة انفجرت الثلاثاء امام السفارة الصينية في بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان السوفياتية السابقة، مما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.

وصرح نائب رئيس الوزراء جينيش رازاكوف للصحافيين “وحده الانتحاري قتل واصيب حراس السفارة بجروح”.

واوضح مصدر في شرطة بشكيك لوكالة فرانس برس ان سيارة ميتسوبيشي ديليكا اقتحمت بوابة للسفارة وانفجرت في وسط المجمع بالقرب من مقر اقامة السفير.

وذكر مصدر آخر في اجهزة الامن في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى ان “عبوة ناسفة” وضعت في السيارة.

وقال اطباء محليون إن سائق السيارة قتل بينما اصيب اثنان من العاملين في السفارة وهما محليان، وسيدة بجروح طفيفة في الانفجار.

واكد سكان في بشكيك لفرانس برس ان قوة الانفجار ادت الى اهتزاز منازلهم وتناثر الزجاج.

وقالت ادارة الحالات الطارئة القرغيزستانية ان افراد طاقم سفارة الصين وطاقم سفارة الولايات المتحدة القريبة، تم اجلاؤهم.