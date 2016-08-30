أمريكا ألغت تأشيرات 60 مبتعثاً سعودياً منذ بداية العام.. بعضهم بسبب محتوى هواتفهم

الرياض- د ب أ- كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية الثلاثاء أن السلطات الأمريكية ألغت تأشيرات 60 مبتعثاً سعودياً منذ بداية العام الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الملحق الثقافي السعودي في واشنطن محمد العيسى القول إن 90% من الإلغاءات يعزى لأسباب “دراسية وأكاديمية”.

وقال إن حالات إلغاء تأشيرات المبتعثين بسبب محتوى هواتفهم المحمولة لا تتجاوز أصابع اليدين.

وذكّر بأن تحذيرات الملحقية للمبتعثين تأتي من حرصها على عدم تعرضهم للاستجواب في المطارات.