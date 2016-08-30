إسرائيل تدمر منزل فلسطيني متهم بقتل إسرائيلي جنوب الخليل

الخليل- أ ف ب- دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة منزل فلسطيني شارك في هجوم أودى بحياة إسرائيلي، كما اعلن مسؤولون فلسطينيون.

وقال مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية والجيش الاسرائيلي إن العسكريين الاسرائيليين دمروا بجرافة منزل محمد العمايرة في قرية دوار جنوب الخليل.

والعمايرة هو أحد افراد قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية، المتهم بنقل احد منفذي هجوم باسلحة نارية استهدف في الاول من تموز/ يوليو سيارة اسرائيلية بالقرب من الخليل، مما أدى إلى مقتل سائق السيارة.

وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي انه بعد اطلاق النار، انقلبت سيارة الحاخام ميخائيل مارك الذي كان متوجها إلى مدرسة تلمودية في مستوطنة اسرائيلية قريبة من الخليل، مما أدى إلى مقتله وجرح اثنين من افراد عائلته.

واغتال جيش الاحتلال في نهاية تموز/ يوليو الفلسطيني محمد فقيه المسؤول عن الهجوم في الضفة الغربية المحتلة، كما قال الجيش.

وفي مواجهة اعمال العنف الحالية، قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الاجراء انه عقاب جماعي يؤدي إلى تشريد عائلات باكملها.

وأدت موجة العنف في الاراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ تشرين الاول/ اكتوبر الماضي إلى استشهاد 219 فلسطينيا برصاص الجيش والشرطة الاسرائيليين خلال مواجهات او اثر هجمات او محاولات هجوم استهدفت اسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 اسرائيليا وأمريكيان واريتري وسوداني وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.

ومعظم الشهداء الفلسطينيين هم المنفذون أو المنفذون المفترضون لهجمات بحسب سلطات الاحتلال الاسرائيلية.