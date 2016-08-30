جاويش أوغلو: ننتظر إلغاء تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للأتراك بحلول أكتوبر المقبل

أثينا- د ب أ- ربطت تركيا مجددا تطبيق اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي بإلغاء تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد للأتراك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات لصحيفة “كاثميريني” اليونانية الصادرة الثلاثاء: “ننتظر إلغاء إلزام التأشيرات في موعد أقصاه تشرين أول/ أكتوبر 2016″.

وذكر جاويش أوغلو أن تركيا لن يمكنها إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بمفردها طالما أن الاتحاد لا يفي بالتزماته.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار/ مارس الماضي تنص على إعادة اللاجئين والمهاجرين، الذين وصلوا بصورة غير شرعية إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري من تركيا بطريقة شرعية مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتبارا من 4 نيسان/ أبريل الماضي.