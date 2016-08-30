تركيا تعلن قصف 21 هدفا للمسلحين الأكراد في مدينة جرابلس السورية

اسطنبول- د ب أ- أعلن الجيش التركي الثلاثاء قصف 21 “هدفا إرهابيا” في مدينة جرابلس السورية.

ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء فإن المدفعية التركية قصفت 21 هدفا تابعا لإرهابيين في جرابلس ومحيطها منذ الساعة 1330 بتوقيت غرينتش من مساء الاثنين.

في غضون ذلك، جدد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر مطالبة تركيا والمسلحين الأكراد بوقف الاشتباكات فيما بينهما والتركيز على تنظيم داعش.

وقال: “نطالب تركيا بالتركيز على محاربة داعش، وعدم الاشتباك مع قوات الدفاع السورية”.