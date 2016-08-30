مقتل 15 حوثياً في غارات للتحالف قرب الحدود السعودية

صنعاء- الأناضول- أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 15 مسلحاً من جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في غارات جوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، بمحافظة حجة الحدودية، شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن 15 من عناصر الحوثي وصالح، لقوا مصرعهم في 5 غارات جوية للتحالف، استهدفت تجمعا لهم، إضافة لمخزني ذخيرة وألغام، في مديرية حرض الحدودية مع السعودية والتابعة إداريا لمحافظة حجة.

وأضاف المركز في بيان مقتضب على صفحته في “فيس بوك”، اليوم، أن “عناصر الحوثي وصالح أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي السعودية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في خبرين منفصلين، نشرتهما فجر اليوم، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز″ قاهر 1″ على مطار أبها الإقليمي، في منطقة عسير جنوبي السعودية.

وأضافت الوكالة أن “القوة الصاروخية التابعة لعناصر الحوثي وصالح أطلقت أيضاً صاروخاً باليستياً آخر من طراز″قاهر 1 “على محطة كهرباء الشقيق في منطقة جازان السعودية، مشيرة إلى أنه “أصاب هدفه”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الجانب السعودي حول ما ذكرته الوكالة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تقول الرياض، إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.

وإلى جانب ذلك تشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.