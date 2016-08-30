السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال “ذي الحجة” لمعرفة يوم عرفة

الرياض- د ب أ- دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين المقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس لمعرفة يوم وقوف الحجاج على عرفات.

وقال بيان صادر عن المحكمة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغّب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، في تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة، الموافق أول أيلول/ سبتمبر.

وترغّب المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، في إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب؛ لما فيه من تعاون على البر والتقوى.