عارضة أزياء مغربية: يتحرشون بي في الشارع بسبب جمالي

الرباط ـ قالت عارضة الأزياء والراقصة المغربية كاميليا مجاهد، إنها تتعرض للتحرش في الشارع بسبب جمالها، مضيفةً أنها تخجل في كثير من الأحيان من التجول مع والدها بسبب التحرش الذي تتعرض اليه.

وأضافت في تصريحٍ صحافيّ أنها لا تبالي بالسب والقذف الذي يطالها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لأنها تدرك طريقها.كما قالت

وأكدت أنها تواصل عملها، وتسعى لتطوير امكانياتها، بما في ذلك ميولها للتمثيل والظهور في حفلات فنية رفقة فنانين بمن فيهم سعد لمجرد، دون أن تهمل ملكاتها في عرض أزياء مغربية أصيلة أو عصرية.