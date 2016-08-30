لا تصدق هذا الخبر: منح 5 آلاف دولار لكل مهاجر يتزوج فتاة آيسلندية

لندن ـ نشرت عديدُ المواقع الإلكترونية، خبراً، مفاده أن السلطات الآيسلندية قررت منحَ أي مهاجر يتزوج فتاة آيسلندية 5 آلاف دولار شهريًا.

غير أن موقع “جرابفين” الآيسلندي نفى تلك الانباء، موضحاً أن فتياتٍ آيسلنديات تفاجأن بطلبات صداقة على حساباتهن بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من رجال أجانب لا يعرفونهن.

وذكر الموقع أن طلبات الصداقة المهولة سببها شائعة ادعت أن الحكومة لجأت لحل مشكلة ارتفاع نسبة الإناث بمنح أي مهاجر يتزوج فتاة آيسلندية 5 آلاف دولار أمريكي شهريًا، وأن الأولوية لشباب شمال أفريقيا.

وشدد الموقع على أن تلك المعلومات عارية تمامًا من الصحة، لأن أحدث البيانات السكانية تؤكد ارتفاع نسبة الرجال عن النساء بنسبة ضئيلة “1.007 رجل لكل 1.000 امرأة”.