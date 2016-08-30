حزب العمال الكردستاني بالعراق : القصف التركي لمواقعنا لم يسفر عن خسائر

أربيل- د ب أ- أفاد بختيار دوكان مسؤول إعلام حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق الثلاثاء بأن القصف التركي لمواقع الحزب في العراق لم يوقع اية خسائر تذكر.

وقال دوكان لوكالة الأنباء الألمانية إن المقاتلات الحربية التركية شنت مساء أمس غارات جوية على منطقتي آفاشين وباسيان الواقعتين على حدود محافظة دهوك في إقليم كردستان مستهدفة معاقل حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أنه لم تقع اي خسائر جراء القصف.

وكانت تركيا شنت هجمات جوية على أهداف قالت إنها قواعد عسكرية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.