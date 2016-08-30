لاعب إنتر ميلان على أعتاب تشيلسي

لندن ـ كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي، هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن البلوز سيحسموا الصفقة لصالحهم مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن الصفقة ستنجح، وذلك عقب انضمام البرتغالي جواو ماريو لاعب سبورتينج لشبونة لصفوف النيراتزوري.

وأضافت، أنه من المتوقع إتمام انتقال ماركوس ألونسو ظهير فيورنتينا الإيطالي، مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، خلال ساعات.

وأعلنت عدة تقارير صحفية، عن دخول فابريجاس في الصفقة، خلال الساعات الماضية، لكن اللاعب نفى وجود نية له للرحيل عن صفوف البلوز.

وتلقى بروزوفيتش، عروضًا من يوفنتوس الإيطالي، ولكن إدارة النيراتزوري رفضت التفريط في اللاعب لأي فريق محلي.