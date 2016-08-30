فرنسا تريد وقف المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن

باريس - أ ف ب – أعلنت فرنسا الثلاثاء، انها تريد وقف المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرة انها تميل لمصلحة الأمريكيين، وذلك من أجل إعادة إطلاقها بعد ذلك “على أسس جيدة”.

وقال وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل لإذاعة مونتي كارلو الثلاثاء، “لم يعد هناك دعم سياسي من قبل فرنسا لهذه المفاوضات”، مؤكداً ان “فرنسا تطلب وقف هذه المفاوضات”.

وبرر الوزير الفرنسي هذا الطلب بأن المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية عن الجانب الأوروبي باسم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، تعاني من خلل في التوازن لمصلحة المواقف الأمريكية.

وقال ان “الأمريكيين لا يعطون شيئاً أو يعطون الفتات فقط (…) التفاوض بين الحلفاء لا يجري بهذا الشكل”. وأضاف ان “العلاقات ليست بالمستوى المطلوب بين اوروبا والولايات المتحدة . يجب ان نستأنف ذلك في وقت لاحق على أسس صحيحة”.

وأكد فيكل “نحتاج الى وقف واضح ونهائي لهذه المفاوضات للانطلاق مجدداً على أسس جيدة”.

وأوضح ان فرنسا ستعبر عن هذا الموقف في ايلول/سبتمبر خلال اجتماع للوزراء المكلفين التجارة الخارجية في براتيسلافا.

ولم يوضح فيكل الشروط التي يمكن اعادة اطلاق المفاوضات بموجبها ولم يذكر أي موعد لذلك. لكن بينما يأمل الرئيس الأمريكي باراك اوباما انجازها قبل انتهاء ولايته، كل شئ يوحي بأن هذه القضية ستحل في عهد خلفه في البيت الأبيض مطلع 2017.

وكان المرشحان للرئاسة الأمريكية، الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية هيلاري كلينتون انتقدا بحدة هذه الاتفاقية للتبادل الحر.

- معارضة شديدة في المانيا -

وتجري المفاوضات منذ منتصف 2013 بسرية كبيرة بين الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية حول اتفاقية “الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي” (يختصر اسمها بالانكليزية الى “تافتا”).

وهي تهدف الى إلغاء الحواجز التجارية والتنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي، لإقامة منطقة واسعة للتبادل الحر يفترض ان تسمح بانعاش الاقتصاد.

لكنها تواجه صعوبات منذ أشهر، خصوصاً بسبب الانتقادات الحادة التي صدرت عن المنظمات غير الحكومية للعولمة البديلة، التي تخشى ان تؤدي الاتفاقية الى خلل في القواعد لمصلحة الشركات الكبرى.

وهي تواجه انتقادات متزايدة من قبل عدد من الحكومات الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ايار/مايو “في هذه المرحلة فرنسا تقول لا في المرحلة التي نشهدها من المفاوضات التجارية الدولية”.

من جهته، قال الوزير الاشتراكي الديموقراطي الألماني سيغمار غابريال الأحد، ان المفاوضات مع الولايات المتحدة أخفقت فعلياً لأنه على الأوروبيين ألا يخضعوا لمطالب واشنطن.

وتشهد المانيا معارضة شديدة للاتفاق الذي يجري التفاوض حوله، بما في ذلك داخل الائتلاف الحكومي. وبينما يزداد عدد معارضي النص في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين مثل غابريال، ما زالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تدافع عن المشروع.

كما دافع عنه الاثنين الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. وقال ان “المفوضية الأوروبية تحقق تقدماً ثابتاً في المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر”.

وتعليقاً على هذه التصريحات قال الممثل الأمريكي الخاص للتجارة الخارجية مايكل فرومان لصحيفة “دير شبيغل الالمانية”، ان “المفاوضات تحقق تقدماً ثابتاً (…) وان لم يبرم اي شئ حتى الآن في غياب اتفاق على كل النقاط”.