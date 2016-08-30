مسلحون يقتلون أربعة جنود عراقيين باستهداف دوريتين في بغداد

بغداد- الأناضول- قال ضابط في الجيش العراقي، الثلاثاء، إن أربعة جنود قتلوا باستهداف دوريتهما من قبل مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.

وأوضح الرائد ناجي الجبوري، أن مسلحين فتحوا النار صباح اليوم من أسلحة رشاشة على دورية للجيش كانت في مهمة تفتيش في قرية الهورة التابعة لقضاء الطارمية شمال بغداد.

وأضاف أن اثنين من الجنود قتلا جراء الهجوم وأصيب 5 آخرون بجروح، لافتاً أن المسلحين لاذوا بعدها بالفرار قبل وصول التعزيزات الأمنية.

وفي حادث منفصل، قال الجبوري إن عبوة ناسفة انفجرت في وقت متأخر من مساء أمس بدورية للجيش لدى مرورها في البوعيثة بمنطقة الدورة جنوب العاصمة.

وأوضح الضابط العراقي أن الانفجار أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم عناصر على صلة بتنظيم “الدولة الاسلامية” بتنفيذ هجمات مشابهة.