مسؤول محلي: تنظيم ” بي كا كا ” يختطف الإيزيديات في سنجار

دهوك - الأناضول – قال رئيس مجلس قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، ويس نايف، إن تنظيم “بي كا كا”، يقوم بنفس ممارسات تنظيم الدولة الاسلامية ضد الإيزيديين في سنجار، ويختطف النساء والفتيات.

وأفاد نايف أن بي كا كا، اختطفت 45 من النساء الإيزيديات، وتقوم بتدريبهن لخدمة أهدافها التنظيمية، كما سبق أن اختطفت 550 من أبناء القضاء، وأرسلتهم إلى قواعدها في جبال قنديل.

وأكد نايف أنه لا فرق بين ما تقوم به “بي كا كا”، وبين ممارسات “الدولة”، مشيراً الى أن “بي كا كا” لا تسمح للأهالي بالتواصل بأي شكل من الأشكال مع النساء المخطوفات.

واعتبر نايف أن تنظيم “بي كا كا”، يمثل خطراً على أهالي قضاء سنجار، وأن عليه مغادرته، قائلاً “يوجد 8 آلاف من عناصر البيشمركة في سنجار.لسنا بحاجة إلى بي كا كا، لذا طلبنا منهم عدة مرات مغادرة القضاء، إلا أنهم لم يستجيبوا”.

وقال نايف إن بي كا كا، “تحتل” سنجار، وجميع المباني الحكومية، بما فيها المدارس.

وانتقد نايف عدم تخصيص حكومة بغداد، أي موارد لإعمار سنجار في ميزانيات أعوام 2014 و2015 و2016، قائلاً إن “الدولة” حول سنجار إلى “خراب” ولابد من إعادة إعمارها، كما أشار أن حوالي 70 أسرة فقط عادت إلى القضاء حتى الآن، فيما لم يعد باقي الأهالي، بسبب عدم إصلاح البنية التحتية، وعدم توافر المرافق والخدمات.

وأعرب نايف عن تأييده لاقتراح رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، بإعادة بناء سنجار كمدينة جديدة.

كما أعرب نايف عن رغبته في ربط سنجار بإقليم شمال العراق، معتبراً أن من يعارضون ذلك يريدون أن يعاني القضاء من كارثة جديدة.

وكان تنظيم الدولة استولى على قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق، في أغسطس/ أب 2014، وأسر عدداً كبيراً من أبناء القضاء من الايزيديين، وانتشرت أخبار عن معاملة التنظيم للنساء الإيزيديات المختطفات كجواري لعناصره، وبيعهن في الأسواق، وحظي الموضوع باهتمام إعلامي عالمي كبير.

واستخدم تنظيم بي كا كا، هذا الموضوع للدعاية ضد مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، متهماً إياه بالهروب من سنجار، والتخلي عن الايزيديين، واعتبر مراقبون أن التنظيم أراد من دعايته تلك استمالة أهالي سنجار إلى جانبه، والاستفادة من الإيزيديين لتحقيق أهدافه الإرهابية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تمكنت قوات البيشمركة من تحرير القضاء، بدعم من التحالف الدولي ضد الدولة الاسلامية.

والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.