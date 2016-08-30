إصابة 22 سائحاً صينياً أثناء رحلة بالون طائر بالأقصر المصرية

الأقصر - د ب أ – أصيب 22 سائحاً صينياً الثلاثاء بإصابات خفيفة، خلال قيامهم برحلة بالون طائر، فوق سماء مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

وكان السياح الصينيون، يقومون برحلة فوق معابد الفراعنة، على متن بالون وأثناء الرحلة دفعت تيارات الهواء بالبالون من غرب المدينة ، إلى شرقها، وخلال محاولة قائد البالون، الهبوط بهم في منطقة الحبيل ، بشرق الأقصر، ارتطم البالون بالأرض، ما أدى إلى إصابة السياح الصينيين، بخدوش وكدمات، حيث جرى نقلهم لمستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج.

وقال العميد أبو الحجاج كمال ، مفتش مباحث السياحة والآثار بجنوب الصعيد ، الذى تابع نقل السياح إلى المستشفى إن حالة جميع السياح بخير، وأنه سيجرى نقلهم إلى معابد الكرنك لاستكمال رحلتهم السياحية إلى الأقصر ، فور تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وكانت مدينة الأقصر، قد شهدت اليوم قيام ثماني رحلات للبالون الطائر فوق المناطق الأثرية بغرب المدينة، وكان على متنها 154 سائحاً من جنسيات مختلفة.