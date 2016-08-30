الكويت تغلق محطات الوقود لنصف ساعة قبل تنفيذ قرار زيادة البنزين

الكويت - د ب أ – كشفت مصادر كويتية عن إغلاق محطات الوقود في الكويت لمدة نصف ساعة، قبيل دخول قرار زيادة البنزين حيز التنفيذ.

وأكدت المصادر لصحيفة “لراي” الكويتية في عددها الصادر الثلاثاء، أن الفارق في زيادة السعر بين نوعية البنزين سواء كان “خصوصي” أو “ممتاز″ ستتسبب على الأغلب في تغيير نمط الاستهلاك ونوعية الاستخدام، لافتة إلى أن المتابعات المبدئية لاستهلاك محطات الوقود تشير إلى ارتفاع “ولو طفيف” في استخدام واستهلاك “الممتاز″ خلال اليومين الماضيين.

وتعقّب المصادر على هذا التغيير الجزئي بالقول “هذا الأمر ورغم أنه مبدئي حتى الآن، إلا أنه قد يكون مؤشراً لبدء التغيير الفعلي تمهيداً للتحوّل من نوع إلى آخر، ما سيؤدي إلى تبدل في خريطة استخدام واستهلاك الوقود”.

وقالت المصادر إنه “بحلول الساعة 30ر11 من مساء يوم غد الأربعاء (31 آب/ أغسطس الجاري) وقبيل دخول قرار زيادة البنزين حيز التنفيذ بـ30 دقيقة، سيتم إغلاق المحطات لمدة نصف ساعة، بحيث يتم تطبيق التعرفة القديمة على كل من هم داخل المحطة لمدة 15 دقيقة، وخلال الـ 15 دقيقة الباقية ستتم عمليات حصر للمخزون والعمليات الحسابية، على أن يعاد افتتاح المحطات عند 12 تماماً مع تطبيق التعرفة الجديدة للأسعار”.

وحسب الصحيفة ، فأن التسعيرة الجديدة للبنزين “الممتاز″ سترتفع من 60 إلى 85 فلساً، و”الخصوصي” من 65 إلى 105 فلوس، في حين سيقفز تسعير “الالترا” من 90 إلى 165 فلساً.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في شركة البترول الوطنية أن الخزانات مملوءة وجاهزة لاستقبال السيارات، وحتى في حال تغّير نمط الاستهلاك بشكل كبير، فالشركة جاهزة للتحوّل في توفير الكميات، ولا مشاكل نهائياً في هذا الصدد.